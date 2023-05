Más de tres por cada diez bahienses tiene un empleo de baja calidad

Francisco Rinaldi frinaldi@lanueva.com Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.

En Bahía Blanca y al último trimestre de 2022, el 33,3 por ciento de los trabajadores tenía un empleo con fecha de finalización, sin aportes jubilatorios, obra social o aguinaldo, es decir, tenía un empleo precario o de baja calidad, de acuerdo con el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca-Argentina (CREEBBA).

Según la definición del CREEBBA, el concepto de empleo precario es más amplio que el empleo informal o no registrado, mal llamado "trabajo en negro". Es que el empleo precario incluye no solamente a los trabajadores no registrados, sino que, además, incorpora a los asalariados con trabajo inestable o de finalización acordada, trabajadores independientes que no realizan aportes, trabajadores independientes subocupados demandantes (trabajan menos de 35 horas a la semana, aunque desearían hacerlo por más tiempo), trabajadores sin salario, y ocupados menores de 18 años.

En cambio y como es sabido, el trabajador no registrado es aquel asalariado que no cuenta con alguno de los beneficios laborales: indemnización por despido, vacaciones, aguinaldo, aportes jubilatorios, seguro de trabajo y obra social.

Así las cosas, durante el período octubre-diciembre de 2022 (el último que publicó el INDEC), el 33,3% de los bahienses se hallaba en una situación de precariedad laboral, unos 10 puntos por debajo del promedio para los 31 aglomerados urbanos que releva cada trimestre el organismo estadístico oficial. Tomando únicamente el empleo no registrado, la ciudad se posiciona unos 7,5 puntos por debajo del promedio del total de aglomerados.

Lo anterior tiene una explicación lógica: al tomar dentro del promedio a aglomerados con niveles de informalidad rayanos al 50 y hasta el 60% (es el caso de algunas ciudades del Noreste y Noroeste Argentino, como Corrientes, Resistencia o Formosa, por citar algunos), el porcentaje para el total de aglomerados tiene que ser mayor.

Considerando cifras absolutas, resulta que 30.308 bahienses tenía un empleo informal, cifra que se estiraba hasta las 45.150 personas si se toma el empleo precario.

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que, tomando los últimos veinte trimestres desde 2018 a 2022, los porcentajes o tasas de precariedad e informalidad laboral jamás bajaron del 29% o del 25%, a excepción del período pandémico, donde las menores tasas frente a otros períodos estarían asociadas a problemas muestrales, ya que la EPH no pudo realizarse de manera presencial por el aislamiento obligatorio.