Hora, TV y formaciones: Boca recibe a Colón con un equipo muleto

Boca Juniors, conducido en forma interina por el DT Mariano Herrón mientras se cierra la llegada de Jorge Almirón, recibirá hoy a Colón de Santa Fe, que marcha último en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en un partido válido por la décima fecha que asumirá con una formación suplente, tres días después de haber debutado en la Copa Libertadores y ante la cercanía del clásico que animará el miércoles próximo con San Lorenzo.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 21.30 en La Bombonera, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por la señal TNT Sports.



El equipo "Xeneize" tiene 14 puntos, siete por debajo del líder River Plate (21), y en la fecha pasada goleó a Barracas Central (3-0) como visitante, en el debut de Herrón en reemplazo del despedido Hugo Ibarra.



Su rival, Colón, sumó apenas 6 unidades y ocupa el último puesto, con tres derrotas iniciales que acabaron con el ciclo del DT uruguayo Marcelo Saralegui, quien fue reemplazado por Néstor "Pipo" Gorosito y si bien el equipo dejó de perder (empató seis partidos), tampoco ganó ningún partido.



En Boca, luego de la destitución del formoseño Ibarra se inició un ciclo con Herrón, quien dirigirá al equipo ante Colón y también el miércoles en la cancha de San Lorenzo, mientras se aguarda la llegada de un nuevo entrenador.

Si bien la lista de candidatos es amplia e incluye varios nombres, lo cierto es que el único que generó consenso en las entrañas de Boca fue el rosarino Gerardo Martino, quien era el principal apuntado pero rechazó la propuesta.De manera que luego de haber superado a Barracas Central, y tras el empate en Venezuela ante Monagas (0-0) en el debut en el Grupo F de la Copa Libertadores, Herrón es mirado con buenos ojos porque el equipo mostró una mejoría en su rendimiento y no sería extraño que siga en el cargo si no surge un entrenador con consenso unánime.Para recibir a los santafecinos, Herrón apelará a la rotación y así tendrán su oportunidad jugadores como Javier García, Norberto Briasco, Nicolás Orsini y juveniles que cada vez que jugaron demostraron que pueden pelear un puesto como Cristian Medina, Agustín Sández y Nicolás Valentini.En tanto, regresarán a la titularidad el peruano Luis Advíncula y el paraguayo Oscar Romero, quienes con la llegada de Herrón habían perdido sus puestos, y en el mediocampo estará el jugador con mayor potencial de Boca: Ezequiel "Equi" Fernández, cuya presencia entre los suplentes ante Barracas Central y en Venezuela no tiene explicación.

Boca irá en busca de tres puntos ante un rival que no ganó ningún partido en la LPF y que acumula un total de 12 sin sumar los tres puntos, desde octubre del año pasado en la anterior LPF y pese a la llegada de "Pipo" Gorosito.Colón se presentará en La Boca con tres cambios en relación a la formación que la semana pasada empató en Santa Fe con Atlético Tucumán (0-0).En ese contexto, ingresarán Baldomero Perlaza por Stéfano Moreyra; Eric Meza por Joaquín Ibáñez y el exBoca Ramón "Wanchope" Abila por el uruguayo José Neris.El historial entre ambos es de 80 partidos con marcada supremacía de Boca, que ganó en 47 ocasiones contra 17 de el "Sabalero", y además empataron 16 veces.Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Agustín Sández; Cristian Medina, Ezequiel "Equi" Fernández y Oscar Romero; Luca Langoni, Nicolás Orsini y Norberto Briasco. DT: Mariano Herrón.Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Gian Nardelli; Eric Meza, Julián Chicco, Baldomero Perlaza y Juan Pablo Álvarez; Carlos Arrúa, Santiago Pierotti y Ramón Abila. DT: Néstor Gorosito.--Arbitro: Leandro Rey Hilfer.--Cancha: Boca Juniors.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Hora: 21.30.



--TV: TNT Sports.