Nath y Lucas se enamoraron, tienen un dúo y los contrataron en Vietnam

A minutos de abordar el vuelo a Vietnam, Nath Ottaviano contó a La Nueva,.los detalles de un viaje que llevará a la pareja y dúo que conforma con Lucas Carrillo a vivir durante al menos un año una experiencia de vida y de trabajo muy distinta enmarcada en el continente asiático.

Se alojarán en la ciudad de Da Nang y se presentarán en uno de los parques temáticos más grandes de Asia, el Ba Na Hills SunWorld.

Antes de unir sus caminos ambos ya eran músicos profesionales. El año 2011 los encontró en Pringles, de donde ambos son oriundos, y allí nació primero una bonita amistad y luego se formó al pareja.

"Él había terminado su carrera de músico profesional en Buenos Aires y había vuelto a Pringles para descansar y ver que rumbo tomaba. Era músico sesionista y también solía viajar a Curitiba, en Brasil,para perfeccionarse. Yo había hecho ya cuatro o cinco viajes a Asia, contratada por une empresa internacional, y volví a ver a mi familia por una estancia larga de 9 meses", comentó.

"Nos conocimos ahí, fue justo en invierno. No había mucho para hacer, hacía mucho frío, es un pueblo chico y en invierno todos los estudiantes se van. Nos juntamos a compartir la música y un vinito con unos amigos y un tiempo después nos hicimos amigos y luego pareja y comenzamos el dúo", contó.

Nath se dedica a la música desde los 4 años y siempre participó en concursos y bandas. A los 11 años empezó a estudiar con un profesor del Teatro Colón que viajaba a Pringles para realizar la formación profesional del coro de la Sociedad Española.

"Los domingos me daba clases desde muy temprano. Luego me fui a La Plata a estudiar algo que no tenía nada que ver con la música pero cuando la carrera me exigió empezar a quitar tiempo a la música la dejé. Me dediqué a ser cantante, estudiar muchísimo, perfeccionarme en idiomas y géneros y empecé con muchas bandas y formaciones como cantante sesionista y en 2006 comencé a buscar oportunidades internacionales", dijo.

En 2007 la convocó una compañía internacional y en 2008 quedó en el staff de la actual compañía que le ofreció ir a China.

"Cuando nos conocimos unimos las fuerzas musicales", dijo Nath.

En 2015 Lucas logró quedar en el staff de compañía internacional en la que ella trabajo y presentaron el material de este dúo multifacético con un estilo propio que puede abordar muchos géneros, entre ellos el jazz, rock, soul, pop nacional e internacional y algo de música del mundo en diferentes idiomas.

"El contrato es de un año, según como nos sentimos. Estaremos en Da Nang, una ciudad que tiene ríos, costa y montañas, y arriba de una de sus montañas se ubica el parque temático más grande de Asia. Ahí hay más de mil artistas, acróbatas, bailarines, y en esta temporada se abre una casa de té francesa, la cual incluye un teatro, que es donde vamos a tocar nosotros”, confió.

Nath y Lucas se denominan así simplemente, no tienen un nombre de dúo establecido. Sin embargo, a la hora de firmar contratos, en otros países, el nombre se hace necesario, entonces en varias ocasiones al presentarse como Argentinian Dúo, los terminaron llamando por equivocación Argento Dúo, algo que les da mucha gracia ya que les recuerda al personaje de "Pepe" Argento encarnado por Guillermo Francella en la comedia Casado con hijos.

Para la pareja el desafío es quedarse lo más posible en Asia porque ambos aman viajar y hacer música y están cumpliendo un sueño.

"La idea es tratar de empalmar un contrato con otro, viajar a otros países también. En Vietnam se habla vietnamita, muy poco inglés pero en los circuitos de trabajo las personas sí hablan inglés, Para nuestro trabajo el inglés está perfecto. Además, ir y conocer la lengua de cada país también nos enriquece”, concluyó Nath ya embarcada en una nueva aventura y como embajadora artística de Argentina en un remoto destino. (En colaboración con Rogelio Gómez, Agencia Coronel Pringles).