El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, consideró que el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, debería haber llamado la atención a su compañero Emiliano "Dibu" Martínez por sus gestos en los festejos tras la final del Mundial de Qatar 2022.

En el libro Messiánico, los periodistas Sebastián Fest, de Argentina, y Alexandre Juillard, de Francia, incluyen declaraciones del abogado esloveno sobre el mejor jugador de la última Copa del Mundo, en las que reclama que "debería haber dicho algo, decirle que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto".

"Al final, Messi juega todo el año con (Kylian) Mbappé", explicó el dirigente deportivo en alusión a las burlas de Dibu Martínez al delantero francés: "Si ves cómo reaccionó durante los penales... No puedo entender que se burle de Mbappé, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó".

Ceferin, que destacó la "humildad" del capitán argentino, resaltó también en esa entrevista el "buen trabajo" del arquero, pero opina que "sus reacciones fueron primitivas".

Acerca del famoso gesto que hizo el arquero del Aston Villa cuando le entregaron el premio como el mejor en su puesto en el Mundial de Qatar 2022 y lo situó delante de sus genitales, el presidente de la UEFA opinó que fue "una cosa repugnante".

"Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona...", agregó.

En ese pasaje del libro, Ceferin expresó su admiración por el fútbol desplegado por Messi en la última Copa del Mundo y afirmó que "sin él, Argentina no hubiera llegado ni siquiera a cuartos de final".

"Cuando no sabés qué hacer en la cancha, le pasás la pelota a Messi. Yo estaba seguro de que la final, que fue fantástica, estaba terminada, de que la copa ya era de Messi. Y al final fue merecido, Argentina fue mejor que Francia", sentenció. (NA)