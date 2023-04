Mayo llega con una cartelera colmada de grandes propuestas

Diversas propuestas teatrales de primer nivel se podrán disfrutar durante mayo en Bahía Blanca. Además, uno de los partidos más esperados del año llega a la ciudad y contará con la presencia de ídolos de los dos clubes más populares del país.

"Wali Iturriaga en: La Jenny Tour 2023"

El espectáculo podrá disfrutarse el viernes 5 de mayo a las 21.30 horas, en el Teatro Don Bosco.

Se realizará un segunda función ese mismo día a las 23.30 horas.

La entrada puede retirarse en la boletería del teatro o ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 3.000 por persona.

"Holter. No sólo es el corazón"

La obra será el sábado 6 de mayo a las 21 horas, en el Gran Plaza Teatro.

Holter fue escrita por Martín Seefeld, Sol Levinton y Sebastián Meschengieser. Es dirigida por Daniel Fernández y protagonizada por Martín Seefeld. Cuenta con las actuaciones de Luly Drozdek y Gastón Torello.

Sinopsis: "Es una obra que nos invita a transitar y reflexionar sobre la vida con humor y profundidad a través de monólogos, música y baile, dándonos una oportunidad para poner en escena los temas que nos aceleran el corazón: la convivencia, los hijos, los logros, las frustraciones y también los miedos".

La entrada puede obtenerse ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 4.000 por persona.

"El show de Nachito Saralegui"

El espectáculo se llevará a cabo el 6 de mayo a las 21 horas, en el Teatro Don Bosco.

La entrada puede obtenerse ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 3.000 por persona.

"Merlina. Con sus amigos"

La obra será el domingo 7 de mayo a las 17 horas, en el Teatro Don Bosco.

Sinopsis: "Merlina, la famosa hija de Homero y Morticia Addams, que en esta obra en vivo, viene a la vida real, a formar parte principal de un show increíble. Ella compartirá junto a su familia y amigos una tarde desopilante y divertida, llena de juegos y música, que también será portadora de un mensaje final de aprendizaje y reflexión para todo el público presente. A prepararse grandes y chicos, porque esta obra consta de mucha interacción, mucho feedback entre el público y los actores, en un formato moderno y actual, muy de moda en el exterior y que ha incorporado esta obra en nuestro medio".

La entrada puede retirarse en la boletería del teatro o ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 2.000 por persona.

Los niños de hasta 2 años de edad, que no ocupen butaca, no pagan entrada. A partir de 2 años en adelante, abonan entrada, ocupen o no butaca.

"Eterna Inocencia"

El espectáculo podrá disfrutarse el sábado 13 de Mayo a las 20 horas, en el Complejo Bailotage.

Además habrá una banda invitada: "The Jack Valiant".

La entrada puede obtenerse ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 3.500 por persona y sólo se permite el ingreso de mayores de 14 años.

"Costa Presidenta"

El show será el sábado 13 de Mayo a las 21 horas, en el Gran Plaza Teatro.

Con la dirección general de Roberto Peloni, "Costa Presidenta" contará con 12 artistas en escena.

La entrada puede obtenerse ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 3.500 por persona.

"La Repandilla"

La obra será el miércoles 17 de Mayo a las 21.30 horas, en el Teatro Don Bosco.

La entrada puede obtenerse ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 3.000 por persona.

"Baglietto Vitale"

El espectáculo podrá disfrutarse el viernes 19 de Mayo a las 21 horas, en el Gran Plaza Teatro.

Sinopsis: "Tantas canciones han tocado juntos, tantos álbumes hicieron a dúo estos últimos 32 años, tanto tienen por compartir todavía que a la hora de armar un nuevo show son infinitas las ideas artísticas para compartir con su público en este 2023. Baglietto Vitale siguen sorprendiendo tanto 'interviniendo' canciones que aún no habían tocado como re visitando la infinidad de clásicos ya conocidos. La idea de este 'Nuevo show' es reencontrarse con las personas que los siguen desde hace tantos años intentando sorprenderlas con algunas nuevas canciones, emocionarlas con los tangos de siempre y los nuevos, ¡disfrutar de compartir el show con dos de sus hijos, Julián y Jano y renovar la felicidad de hacer música juntos!".

La entrada puede obtenerse ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 4.000 por persona.

"Feria americana"

El show se llevará a cabo el sábado 20 de Mayo a las 21 horas, en el Gran Plaza Teatro.

"Feria americana" es una obra de Sergio Marcos y Guillermo Camblor. Es dirigida por Alberto Lecchi y cuenta con las actuaciones especiales de Ana Acosta y Claribel Medina.

Sinopsis: "Ángeles (Claribel Medina) es una actriz retirada que tiene una vida tranquila y ordenada, y transcurre sus días entre la atención de su emprendimiento familiar y una feria americana que organiza con fines benéficos. Su armonía se ve alterada por la sorpresiva irrupción de su gran amiga de la infancia, Luciana (Ana Acosta), consagrada directora de cine que regresa de Estados xxxx para hacerle una tentadora propuesta que la pone ante una gran encrucijada. El tiempo apremia. Luciana insiste. Es ahora o nunca. Ángeles debe elegir entre seguir adelante con su apacible existencia, libre de sobresaltos y preocupaciones… o retomar sus viejos sueños e ir tras ellos, aunque eso la obligue a enfrentarse cara a cara con fantasmas del pasado que creía superados. ¿Vos qué harías?".

La entrada puede obtenerse ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 4.000 por persona.

El Clásico de las Estrellas

El partido de fútbol entre exjugadores de Boca Juniors y River Plate se disputará el domingo 21 de mayo a las 14.30 horas, en el Dow Center.

Estarán presentes Pato Abbondanzieri, Pepe Basualdo, Aníbal Matellán y César La Paglia por Boca. En tanto, Ariel Ortega, Oscar Passet, Christian Castillo y Ariel Franco jugarán por River.

La entrada puede obtenerse ingresando a ticketbahia.com. La popular tendrá un valor de $ 3000 y la platea costará $ 5000.