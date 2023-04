Ya se encuentra disponible The Mageseeker: A League of Legends Story

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Una de las últimas producciones que giran alrededor del universo de League Of Legends acaba de aterrizar en nuestras plataformas favoritas, y en esta ocasión tienen como protagonista a nuestro querido Sylas. The Mageseeker: A League of Legends Story es una aventura RPG indie de acción en pixel art 2D ambientado en el universo de League of Legends, y forma parte de esta nueva serie de aventuras propuestas por Riot Games para ampliar el universo de sus personajes, y de paso sumar varios títulos más a su catálogo.

El juego anunciaba ayer su lanzamiento con un maravilloso trailer de la mano de 2WEI y Ali Christenhusz.

El juego no solamente se encuentra disponible de manera virtual en nuestras tiendas favoritas, sino que también para los fanaticos mas aguerridos de la franquicia se encuentra disponible una edición de lujo. Podemos adquirir The Mageseeker: A League of Legends Story en Steam a ARS $2.100 en su versión más base y ARS $2.600 en su edición de lujo.

Pero como si esto no fuera poco también podemos encontrar de forma física una edición coleccionista, con una maravillos figura de nuestro protagonista además de la clásica banda sonora, un libro con el arte detallado del juego y mucho más. La edición coleccionista se puede encontrar por USD $169,99 en el Riot Games Merch Store.

Como siempre desde nuestro espacio celebramos estos nuevos lanzamientos que le dan la posibilidad a grandes empresas como Riot Games de salir un poco de su zona de confort, y de trabajar a la par de estudios que presentan su propia visión de las cosas con propeustas sumamente interesantes.