Videojuegos conquistan las plataformas de streaming

Hace algunos días atrás estuvimos hablando sobre algunas películas basadas en videojuegos que estaría bueno que lleguen a la pantalla grande, ya sea con adaptaciones fidedignas o con algun live action más o menos coherente. El dia de hoy nos sentamos con los amigos de HyperX para hablar sobre dos casos en concreto, Arcane de Riot Games y The Last of Us de Naughty Dog, sobre los factores que determinaron estas series como dos casos de éxito rotundo.

Si bien la pandemia fue un factor determinante que afectó los ingresos de las otras industrias mencionadas, el auge que están viviendo los videojuegos actualmente y el interés de los gamers, e incluso de los no gamers por este tipo de contenidos son un hecho innegable.

Dos de los mejores ejemplos de esta nueva tendencia de las plataformas de streaming por producir series basadas en videojuegos son The Last Of Us y Arcane, dos series que todo gamer seguramente ya conoce. Sin embargo, ¿Qué tienen en común ambas franquicias?

Fueron inspiradas en el universo de un popular videojuego y traídas a plataformas de streaming

Last Of Us nació en 2013 como un título exclusivo para PS3 creado por Naughty Dog cuyos derechos fueron adquiridos por parte de HBO para ser adaptado al formato de serie mientras que Arcane es una serie animada de Netflix que está basada en el mundo de League Of Legends, el popular juego desarrollado por Riot Games.

Ambas series han obtenido premios y roto récords

Last Of Us rompió records de audiencia en HBO Max, convirtiéndose en una de las series más vistas de la plataforma y superando a otros títulos populares como House Of The Dragon, adicionalmente su episodio final se transmitió al mismo tiempo que la 95 entrega de los Premios Oscar y aun así logró una audiencia de 8,2 millones de espectadores. Por su parte, en 2022 Arcane ganó el Emmy a la mejor serie animada, convirtiéndose así en la primera producción realizada por una plataforma de streaming y basada en un videojuego en llevarse tal reconocimiento.

Tendrán segunda temporada

En el caso de Arcane que se estrenó en 2021, los desarrolladores confirmaron que ya se encuentran trabajando en la segunda parte y que el tiempo de espera será menor a los seis años que tardaron para lanzar la primera temporada. Con respecto a The Last Of Us cuya primera temporada concluyó apenas el pasado 12 de marzo, la actriz Bella Ramsey, quien interpreta el papel de “Ellie” en la serie ha comentado que probablemente sea a finales de 2024 o principios de 2025 por lo que los fanáticos de esta serie también tendrán que esperar.

Fueron nominadas en categorías de audio

La primera entrega del videojuego de The Last Of Us ganó el premio BAFTA en la categoría de “mejor logro de audio” en 2014 mientras que en 2020, Last Of Us Part II se llevó el premio a “mejor sonido” en los Game Awards. Por otro lado, Arcane estuvo nominada en 2022 a la “mejor edición de sonido para una serie de drama o comedia”.

