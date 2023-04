La lesión de Lisandro Martínez y una foto que recorre el mundo

El defensor argentino campeón mundial con Argentina en Qatar 2022 Lisandro Martínez sufrió hoy una lesión que su propio entrenador de Manchester United, el neerlandés Erik Ten Hag, juzgó que "no tiene buena pinta" y podría afectar seriamente el tendón de Aquiles de la pierna derecha.



Martínez se lesionó sobre el final del partido que el United empató 2 a 2 como local ante Sevilla de España, luego de ir ganando por 2 a 0, en el cotejo de ida de los cuartos de final de la Liga de Europa.



El ex Newell´s Old Boys y Defensa y Justicia no pudo ser reemplazado porque ya se habían realizado los cinco cambios reglamentarios y se retiró del campo de juego llevado en andas por sus dos compañeros en el equipo campeón del mundo en Qatar, los marcadores laterales de Sevilla marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

Esa imagen, la de sus compañeros de Selección ayudándolo, se hizo viral y fue compartida por distintas cuentas, incluso por el presidente de la AFA Claudio Tapia así como también por la cuenta oficial del club.



La zona afectada por encima del talón del pie derecho se le inflamó inmediatamente y por eso aguardarán a que se deshinche para realizarle los estudios correspondientes.



Sin embargo, una primera mirada sobre como se provocó la lesión, ya que ocurrió sin que el jugador entrara en contacto con ningún rival ni realizara ninguna acción brusca, es indicativa de que podría tener afectado el tendón de Aquiles.



Un deportista que "se lesiona solo" sintiendo un "latigazo" en la parte posterior del pie, es normalmente porque sufrió la ruptura del tendón de Aquiles, y se detecta rápidamente y prácticamente al contacto, "porque es como si se cortara la correa de una persiana", explican los especialistas.