Detienen al humorista Cacho Garay tras una denuncia de su esposa por violencia de género

El humorista Juan "Cacho" Garay fue detenido este miércoles por tenencia de armas, algunas de ellas de fuego, luego de un allanamiento de la Policía de Mendoza en una vivienda de la ciudad de Luján de Cuyo, a partir de una denuncia que radicó su esposa por violencia de género.

Según trascendió, Verónica Macias Bracamonte tomó esa decisión el domingo pasado por un hecho ocurrido el día anterior en el Hotel Eleton.

De acuerdo al relato de la mujer, se produjo una fuerte discusión en la que tuvo que intervenir el personal de seguridad del hotel, que aplicó todos los protocolos correspondientes y apartaron a Garay de la habitación.

Asimismo, la mujer pedía que el humorista sea excluido del hogar, algo a lo que él se negaba, por lo que el allanamiento de este miércoles tenía relación directa con ese hecho.

El abogado de la mujer remarcó en declaraciones televisivas que su clienta, que estaba desde hace 13 años en pareja con el humorista, había sufrido violencia física, económica y sexual.

"Estoy asistida por muchas personas que están capacitadas en casos de violencia de género. No estoy bien, y es un proceso esto, pero voy a hablar, quiero hablar para que se sepa la verdad", sostuvo la denunciante, quien se encuentra actualmente en un refugio para mujeres, ya que el cómico se niega a dejar la casa que compartían en Mendoza.

Garay, de 68 años, antes de ser aprehendido, aseguró en su cuenta oficial de Facebook que es inocente y agradeció a sus fanáticos: "Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina".

En la imagen con la que acompañó el posteo incluyó una frase que se le atribuye al pintor español Salvador Dalí: "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas".

La detención de Garay

El humorista fue detenido este miércoles por la tarde, tras un allanamiento de la policía en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, donde encontraron diferentes armas, entre ellas algunas de fuego.

Según los datos que trascendieron, la Policía halló en esa vivienda dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido, cuya tenencia no estaría autorizada. Además, se secuestró un machete y una hacha de importantes dimensiones.

El operativo se concretó en una propiedad ubicada en calle 20 de Septiembre.

El acusado fue trasladado por los uniformados a una comisaría para prestar declaración y, oportunamente, presentar la documentación de esas armas. Garay quedó a disposición del fiscal Daniel Carniello. (NA)