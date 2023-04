Los hinchas de Independiente se manifiestan mientras se bajó el futuro DT y se ofreció un histórico

Cientos de hinchas de Independiente se autoconvocaron esta noche frente a la sede del club en Avellaneda para cantar y protestar contra la dirigencia actual, tras la renuncia presentada por Fabián Doman.

A través de llamados desde las redes sociales, simpatizantes y socios del ‘Rojo’ se acercaron hasta el edificio de la avenida Mitre al 400 con la intención de manifestar su disconformidad, tras el alejamiento del titular de la entidad, producido apenas 191 días después de haber asumido el cargo.

El propio Doman fue el blanco principal de los cánticos adversos, aunque también Néstor Grindetti y Juan Marconi, sus compañeros en el triunvirato de vicepresidentes, fueron destinatarios del enojo del socio.



“(Daniel) Seoane-(Jorge) Damiani-(Cristian) Ritondo- (Fernando) Sciaccaluga. Son mercenarios traidores y Anti Independiente: expulsión como socios ya” fue una de las banderas que enarboló el hincha de Independiente en la marcha de protesta efectuada hoy en Avellaneda.

“Si nos privatizan vamos por sus familias” rezaba otro ‘trapo’ que colgaron alrededor de una decena de simpatizantes, que “sugirieron” y no en buenos términos que los periodistas que estaban cubriendo la marcha se alejaran del frente de la sede del club.

A todo esto, tras la renuncia de Doman, los otros integrantes de la Comisión Directiva del ‘Rojo’ buscaban emplazar a Grindetti (vicepresidente primero) para que acepte el cargo y sea ungido como la máxima autoridad de la institución.

Sin embargo, el también actual Intendente de Lanús no estaría muy tentado de dar el paso al frente, a partir de la actividad que desarrolla en la provincia de Buenos Aires con el PRO, apuntalado por el propio Ritondo.

En tal caso, el puesto recaería en Marconi, conductor en una señal de cable de deportes, que ya renunció a su cargo de vice segundo en diciembre pasado, luego de haber pasado observando el Mundial de fútbol Qatar 2022.

A todo esto, el gerente deportivo Pablo Cavallero, quien continúa en su puesto, recibió un llamado del entorno del uruguayo Pablo Repetto, quien le manifestó que “ante lo ocurrido” no estará dispuesto a aceptar la proposición que le efectuaron días atrás y por la que había otorgado una primera respuesta positiva.

Bajo este contexto, el entrenador Jorge Burruchaga, gloria del ‘Rojo’ en los ’80, se autocandidateó para dar una mano y estar “dispuesto a dirigir”

“Me gustaría volver para ayudar al club. A Independiente lo debemos sacar entre todos”, sostuvo en Radio La Red (AM 910) el también crack del seleccionado argentino, autor del gol decisivo en la final con Alemania (3-2) en México 1986.

A todo esto, el expresidente, Andrés Ducatenzeiler, efectuó enérgicas críticas hacia la situación que está viviendo el club y manifestó que Doman “fue utilizado por la política” mientras ejerció su cargo.

"Me chupa un huevo el descenso. Saben lo que me importa, que usan a Independiente para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, sinvergüenzas. No le mientan más al hincha de Independiente porque un día esa escupida para arriba les va a caer encima", disparó Ducatenzeiler, en el programa ‘El Loco y el Cuerdo’, que conduce junto al periodista Flavio Azzaro y que se emite por las plataformas Youtube y Twitch.

“Lo que están haciendo con Independiente es de sinvergüenzas. Ustedes van a venir con un millonario qatarí para que ponga los 15 millones de dólares y así queden como los salvadores del club. Sinverguenzas” descerrajó el exdirigente de la entidad de Avellaneda, también cuestionado oportunamente por su mal manejo en temas económicos financieros, en su gestión que comprendió 2001-2004.