Mujer encadenada en la fiscalía: detuvieron al presunto abusador

El reclamo de una mujer que a fines de febrero se encadenó en la puerta de la fiscalía dio sus frutos.

La Justicia detuvo a su expareja, acusada de abusar sexualmente de sus dos hijos.

Erika confirmó la novedad a lanueva.com, dijo que fue notificada por una instructora de la fiscal Agustina Olguín y que la captura se produjo el pasado miércoles.

El acusado, a quien no se identifica para preservar el nombre de las víctimas, se encuentra alojado en uno de los calabozos de la DDI local, en Pueyrredón 30.

Cuando tomó la medida de protesta, Erika había dicho estar "desesperada y con el estado emocional por el piso", tras considerar que al menos en el caso de su hija ya existía prueba suficiente para ordenar la detención.

"Un violador menos en la calle"

"Para mí esto significa mucho después de tanto tiempo sufriendo. Mi hija no lo podía creer cuando me escuchó decirle entre lágrimas ¡'ya está mamita...!' No hizo más falta que la mirada para darse cuenta y en el abrazo entendió todo", contó hoy la madre.

"Creemos en que la Justicia llega, no hay nada peor que toquen a tus hijos. De a poco van a ir sanando con acompañamiento. Y hay un violador menos en la calle, que no va a volver a tocar a ningún nene más", agregó.

La detención se produjo en el caso de una chica que hoy tiene 13 años y que habría sido ultrajada por su padrastro entre los 11 y los 12.

"Ella pudo hablar en octubre y lo denuncié. Tiene todo, cámara Gesell, declaraciones testimoniales, pericias y un examen médico que confirma que fue víctima de abuso sexual con acceso carnal", detalló.

Erika también asegura que su expareja abusó de su hijo cuando tenía 4 años, aunque el pequeño no pudo hablar en la cámara Gesell.