“Kike” Gutiérrez, un “Gallego” de ley que volvió para ser protagonista

Bella Vista es uno de los protagonistas en la máxima división del fútbol doméstico. Tras un debut en falso ante Liniers (derrota 2 a 1) se recuperó y ya se anotó dos triunfazos, ante Sporting 2 a 1 y en el clásico ante el último campeón Tiro Federal como visitante por 2 a 0.

Una de las figuras del “Gallego” es un hijo directo de la casa que regresó tras un paso por Libertad. Juan Enrique Gutiérrez volvió con todo y ya lleva 3 conquistas en la misma cantidad de presentaciones.

El lateral por la izquierda anotó por duplicado en el derby barrial. Primero facturó con un exquisito tiro libre y luego certificó una muy buena maniobra colectiva.

Tras quedar como uno de los escoltas del puntero Huracán, “Kike” –con más de 200 batallas en los de la Loma—se refirió al buen presente de su equipo.

“Sinceramente, tienen mucho valor estos tres puntos porque nos permiten seguir sumando en la tabla. Obviamente, que se valora el doble porque se obtuvieron en un clásico y los clásicos se ganan”, resaltó.

El zurdo de 37 años valoró el rendimiento del conjunto.

“Este buen inicio tiene que ver con el objetivo que nos propusimos cuando arrancó la pretemporada: luchar hasta el final por estar entre los cuatro primeros. No será fácil, pero estamos preparados para lograrlo”, sostuvo.

--¿Qué te gustó del equipo?

--La entrega que tienen estos chicos para llevar al equipo y al club lo más arriba que se pueda, como siempre lo hizo Bella Vista.

“Obviamente, siempre hay cosas por corregir y mejorar, pero se entrena al cien para afrontar una final cada domingo. Todos queremos que las cosas salgan de la mejor manera, pero enfrente hay un rival que también juega y trata de hacer su trabajo”.

--En lo personal, un arranque soñado. ¿O no?

--Estoy muy feliz. Es lo que venía anhelando con mi familia. Por eso estoy como un chico que recién debutó en primera. Trato de disfrutarlo al máximo en mi club, con mis compañeros y amigos.

--Y tres goles en tres partidos...

--Si bien uno siempre se prepara para darle una mano a los compañeros, nunca me hubiese imaginado este arranque en lo personal. No voy a negar que me encanta hacer goles y más si es para ganar. Pero como siempre digo, el gol que lo haga cualquiera, mientras ganemos y nos lleve a pelear cosas importantes.

--¿Y están ilusionados?

--Nos preparamos en día a día para poder estar entre los cuatro de arriba. Si bien muchos equipos que se reforzaron para salir campeón, nosotros queremos darle pela a cualquiera hasta el final. Como siempre lo hizo y lo hará Bella Vista.

--¿Qué torneo estás viendo?

--Más parejo que años atrás. Hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es una liga muy competitiva. Y me pone feliz porque hay cuatro equipos jugando el Federal A que bajan jugadores a la Liga. No hay que envidiarle nada a nadie porque el fútbol de hoy está muy parejo.

--¿Quiénes son los candidatos?

--El torneo va estar muy picante. Los candidatos que se reforzaron para pelar el campeonato son Huracán y Sporting. Pero la Liga es muy competitiva y puede pasar cualquier cosa. Nosotros, el menos, queremos dar pela hasta el final, como sabemos que lo van hacer los demás equipos.

--¿Te sorprendieron el nivel de algunos pibes?

--Los chicos del club me sorprendieron mucho. Y si bien ya los conocía porque venía a ver a Bella Vista, certifiqué en el día a días las condiciones que tienen. Pitu (Lucas Vogel), Rodri (Gómez), quien se fue a jugar un Federal, los mellis Díaz, Agus (Reule) y Pablo (Mungo) van a dar que hablar en la Liga. Trato de aprovecharlos y de aprender de ellos porque tienen mucho futuro.

--¿Qué significa Bella Vista en tu vida?

--Bella Vista es el club que me marcó el camino y que me formó como jugador y principalmente como persona. Hoy disfruto cada momento que me toca vivir en el club. Y voy a dar el máximo hasta que llegue el momento de colgar los botines.

EL NÚMERO

55

Cosa de mandinga. Juan Enrique Gutiérrez llegó a ese número de goles con la camiseta de Bella Vista justo en el clásico ante Tiro Federal, en el que anotó por duplicado. Jugó 229 con la de la Loma y y le marcó 9 tantos al aurivioleta (3 con la de Libertad).