“Tomé esta decisión porque, a los 29 años, todavía me ilusiono con vivir del fútbol”

Así, de la nada, de un día para el otro, dejó Sporting y el fútbol de la Liga del Sur para enrolarse en un club cordobés con marcada popularidad a nivel local pero sin roce ni historia en el plano regional y nacional.

“Justamente este año el cuerpo técnico, con el visto bueno de la dirigencia, pretende clasificar al Federal Amateur, porque acá todos aseguran que la institución, que cuenta con una infraestructura tremenda y muchas disciplinas tanto en la sede como en el complejo, merece dar ese paso”, adelantó Matías López, defensor bahiense que el pasado 30 de enero se sumó a Club Matienzo, Mutual, Social y Deportivo, de la localidad de Monte Buey, ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba, en el departamento de Marcos Juárez.

“Llegué un lunes a la mañana y a la noche ya entrené, porque acá se estila mover en horario nocturno. Me sirvió mucho la minipretemporada que hice en Bahía, porque al momento de mi arribo el equipo ya cumulaba tres semanas de practicas”, indicó “Mati”, uno de los tres refuerzos del conjunto tricolor (rojo, azul y blanco), el más campeón de la Liga Bellvillense (hoy compuesta por 13 elencos en su máximo escalón).

“El domingo debutamos con un 0-4 frente a uno de los candidatos, Sarmiento de Leones, que no nos pasó por arriba pero...”, contó el nacido y criado en Villa Nocito.

El que está leyendo esta nota, seguramente, tiene la intensión de saber como se dio el traspaso desde el rojinegro puntaltense a un equipo sin cultura futbolística fuera del horizonte cordobés.

“Me llamó el técnico, Cristian Badaracco, con quien jugué en Juventud Antoniana de Salta. Siempre nos mensajeamos por Instagram, y a principio de este año me comentó la posibilidad de que yo vaya como refuerzo, que pretendía armar un equipo competitivo con la idea de campeonar y clasificar al Regional Amateur”, deslizó el central o lateral que los 14 años fichó para Olimpo.

“El actual DT había trabajado en las formativas de Matienzo hasta 2019, cuando fue de ayudante de campo a Argentino de Monte Maíz, logrando el ascenso al Federal A en febrero de 2022. Como quería empezar a dirigir solo, es decir como jefe de grupo, aceptó la propuesta de Matienzo, uno de los dos clubes más populares del pueblo”.

--¿El otro cual es?

--San Martín, que está del otro lado de las vías. Están bien divididos, uno es del centro y el otro de los barrios; como para que te des una idea, Matienzo es como Rosario y San Martín es lo más parecido a Sporting.

--Estás al revés, hasta los colores del francés tiene Matienzo.

--Sí, de no creer, aunque acá no hablo mucho del clásico puntaltense...(risas). Matienzo es un club magnífico, con muchos socios y una variedad de actividades que hace que entre y salga gente todo el día del complejo. El pueblo es chico, pero la institución es muy grande.

“En el predio hay una cancha techada de básquet y otra de vóley, una pileta, un gimnasio de última generación, tres canchas de fútbol 11, dos de F-7 y una sintética de F-5. La sede se encuentra frente a la plaza central, es amplia y hermosa, con un salón multipropósito, distintas oficinas y un restaurante”.

Según el último censo nacional, Monte Buey, declarada la capital nacional de la Siembra Directa, cuenta con 6.285 habitantes.

“La vida de pueblo se palpa día a día. Te saludan todos, la siesta es sagrada y cuando empieza a caer la tarde en la cantina del club son infaltables los naipes y el vermut”, sostiene quien dio los primeros pasos junto a la pelota en El Bahiense de la “Villa” y en la canchita que estaba frente al club Arica.

“Es un pueblo con gente grande, por lo general bien posicionada económicamente. Existen varios restaurantes y un solo boliche, no hay presencias de turistas y es una tradición familiar sacar la silla a la vereda para tomar y comer algo”, agregó.

--¿Qué más se puede decir de Monte Buey?

--No existe la inseguridad. Los chicos dejan las bicicletas en las veredas y no pasa nada. Incluso, en la casa donde vivo (frente al predio del club), con otros tres chicos (uno de Laboulaye, otro de Chaco y el restante de Berazategui), la puerta principal queda sin llave y las ventanas abiertas de par en par a la hora de irnos a dormir. Es un lugar ideal para criar a tus hijos.

“Hay muchas casas lindas, camionetas último modelo y gente de campo, que son los que aportan al club como inversores o sponsors. Ellos le llaman la `Pampa húmeda´. El día que llegué, un dirigente me dijo `esta zona mueve al país´. Comprobé que acá se vive bien”.

--El factor económico, ¿fue el que más influyó para que tomes la decisión?

--A los 29 años todavía me ilusiono con vivir del fútbol. Me di una chance, sé que no soy un pibe, pero considero que puedo dar un salto de calidad, al menos llegar a un Federal A. Los técnicos que pasaron por Sporting me decían siempre lo mismo, que yo podía jugar en una categoría superior.

En Bahía, el pibe que a los 17 años fue convocado para integrar el Sub 18 de Argentina que en ese momento dirigía el Vasco Olarticoechea (jugó un partido amistoso, 0-0 ante Venezuela), tenía todo el día ocupado: a la mañana trabajaba en una fabrica de aberturas de aluminio, después iba a entrenar y a la tarde-noche era el encargado de los turnos en las canchas de césped sintético del club La Armonía.

“Vivía cansado y no tenía tiempo de pensar ni de proyectar. El llamado de Cristian (Badaracco) me liberó la cabeza y me hizo arriesgar, ¿por qué no voy a ir en búsqueda de mi sueño? Ahora la idea es irme a vivir a un departamento y que pueda venir mi novia (Ana Paula)”, sostuvo el hermano de Damián (30 años), Santiago (26) y Mateo (15).

--¿Qué opinó la familia sobre esta “aventura”?

--Están chochos, me apoyan en todo, aunque mi mamá (Lidia), ya me comentaron, llora seguido. Yo también la extraño, pero que se le va a hacer...

El “patrón” de la defensa

Además del defensor bahiense, que se incorporó a préstamo por un año (su pase pertenece a Sporting), otros dos refuerzos llegaron al “Mate” de Monte Buey: el segundo central Cristian Vilarchik y el centrodelantero Rodrigo Germani, ambos provenientes de Argentino de Monte Maíz.

“Matienzo, más allá de ser el más ganador de la Liga y de haber participado en campeonatos Provinciales, quiere trascender a nivel Regional, y para eso armó un equipo equilibrado, competitivo y que cuenta con el apoyo del hincha y de la cúpula dirigencial. Dentro del nivel amateur, se quiere manejar lo más profesionalmente posible”, contó quien todavía sigue ligado al “sangre y luto”.

“Hay mucho entusiasmo por conseguir un título que nos de la posiblidad de participar en una divisional superior. Hace cuatro años que el equipo no pasa de cuartos de final en el torneo local”, sentenció el ex capitán rojinegro.

--¿Cómo es el estadio donde hacen de local?

--Es chico, aunque el piso está muy bien. Cuenta con dos tribunas no muy grandes y, si le tengo que encontrar un parecido a alguno de los de la Liga del Sur, se podría decir que se asemeja al de Pacífico de Cabildo. Tiene un acapacidad como para 1000 personas y me aclararon que la cancha se llena si el equipo va bien.

--Estaba viendo un imagen satelital de Monte Buey y se ven claramente dos edificios.

--Sí, uno se construyó hace rato y tiene oficinas y departamentos, y el otro, que está en construcción, pertenece a la mutual de Matienzo. Acá es difícil alquilar; todos, o la gran mayoría, pretenden vender.

“Lo que si es para destacar es que los dirigentes no se manejan ni con contratos ni con firmas de papeles, apuestan y creen en la palabra. Hay un compromiso asumido y lo respetan a rajatabla”.

--¿Estás jugando de 2 o de lateral?

--De primer central, aunque todavía tenemos que conseguir una coordinación defensiva. La Liga es competitiva y hay jugadores de altísimo nivel.

--A propósito, ¿cuál fue la respuesta de Sporting cuando le manifestaste que te querías ir?

--No me pusieron peros ni trabas, y eso habla a las claras de lo que son los dirigentes de Sporting, gente simple, honrada y que deja crecer al jugador. Sé que pidieron un dinero por el préstamo y hubo un rápido acuerdo entre los clubes.

--Ojalá puedas cumplir con el sueño que perseguís, que es vivir del fútbol.

--Quiero estar a pleno un año pensando solo en entrenar y en jugar. Sin obligaciones ni trabajos paralelos; hoy te digo que estoy muy bien, tranquilo y esperanzado.

Matienzo será el noveno equipo de Mati en su carrera. Arrancó en Olimpo y después pasó por Juventud Antoniana, Tiro Federal (ascenso al Federal A), Rosario Puerto Belgrano, Sansinena (Federal B), Deportivo Roca (Federal A), Bella Vista (Federal B) y Sporting.