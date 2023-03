Paro en las escuelas de la UNS: “Los chicos no tienen la culpa”

Luego de que en la jornada de hoy comience una nueva semana de paro docente en las escuelas de la Universidad Nacional del Sur y, en menor medida, en el ámbito de educación superior, padres autoconvocados de los chicos que asisten a los niveles iniciar, primario y secundario manifestaron que la situación complica en demasía a los estudiantes y remarcaron que los docentes no son los únicos afectados por la inflación.

“Leí por ahí (un slogan que decía) que 'parando también se educa'. ¿Qué aprendizaje le quieren dar a los chicos con eso”, cuestionó Eugenia, una de las madres de los alumnos.

Durante toda la semana y hasta el sábado 1 de abril, el gremio Aduns llevará adelante medidas de fuerza, en consonancia con la conducción nacional de los docentes universitarios, en reclamo de la reapertura de las paritarias. En este marco, se realizarán asambleas, clases públicas y charlas debate en distintos lugares, sin dictado de clases a los alumnos.

Una medida similar ya se había llevado a cabo días atrás, por lo que los padres de los estudiantes plantearon su preocupación por la educación de los chicos.

“Es un impacto para ellos. En la cuestión salarial, estamos todos metidos en lo mismo porque vivimos en la Argentina”, se explicó.

Al respecto, señaló que si bien se trata de entender el planteo de los docentes, manifestó que “somos todos padres que trabajamos y muchos estamos vinculados laboralmente a la universidad o a la docencia”.

“Entonces, no estamos ajenos a la situación económica del país ni vivimos en una burbuja. Entendemos que sumarle a la situación económica particular estos paros, no es ver más allá; ellos (por los docentes) no son los únicos mal pagos. Y los chicos no tienen la culpa de esta situación”, señaló en Panorama, por “LU2”.

Por ello, consideró necesario que la educación sea declarada como esencial.

“El año pasado no tuvimos estos paros intempestivos, fue todo normal, pero los chicos la pasaron mal en la pandemia. A muchos les costó volver a entrar en ritmo y que en esta oportunidad arranquen así, nos preocupa bastante; además, esto también complica las dinámicas familiares”, concluyó.