Manes: "La de Macri es una decisión lúcida"

El diputado nacional Facundo Manes, que visitará hoy Bahía Blanca y algunas localidades de la región, dijo esta mañana que la de Mauricio Macri "es una decisión lúcida para distender la interna en el Pro".

El expresidente publicó ayer un video en las redes sociales donde afirmó que no será candidato en las próximas elecciones presidenciales.

"Él es el líder y esto impacta directamente en los candidatos a presidente del Pro. Los que no pertenecemos al Pro, dentro de la coalición opositora, tenemos que seguir nuestro camino de contar un proyecto de país. Un proyecto que no se va a poder encarar si no nos acompaña la mayoría, una mayoría que tiene que ser de centro popular. No veo una interna directa en el radicalismo o en la Coalición Cívica", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el también médico, científico y docente aseguró que "estoy acá para contar mi visión estratégica de país, organizar equipos, recorrer la Argentina y contar un país que se debe hacer; esa discusión vamos a dar en las próximas internas".

"Es un momento complicado del país, la sociedad le ha dado la espalda a la política. Hace dos años me involucré y me duele decirlo, pero la sociedad, ante la falta de respuestas de la dirigencia, no solo le dijo 'no te escucho' sino que hace su vida sin que le interese la política", respondió Manes, que luego a las 11 brindará una conferencia de prensa en nuestra ciudad junto al presidente de la UCR local, Pablo Daguerre.

No obstante, señaló: "Mo estoy arrepentido de haberme involucrado para nada; al contrario, me hace redoblar los esfuerzos". "Pero estoy triste porque tenemos un gran país y un gran potencial, pero la política argentina bloquea el desarrollo. Las peleas entre grupos políticos y los privilegios nos impiden pensar un destino común; discutimos los mismos temas hace décadas", agregó.

En otro tramo de la entrevista, Manes comparó la situación socioeconómica actual con la vivida a principios de siglo con la salida de Fernando De La Rúa.

"A diferencia de 2001, que había cierta rebeldía, hoy la sensación es que nadie va a arreglar el lío que tenemos. El gran desafío hoy de la dirigencia es convertir la apatía, la tristeza y la resignación en esperanza. Si eso se logra va a ser bueno para el país, sino seguiremos discutiendo temas menores", subrayó.

"La democracia a mediano plazo puede peligrar porque los chicos de clase media o media alta se quieren ir del país y los vulnerables se van del sistema, no creen en un sistema que no le da prosperidad", acotó.

"Lo que estamos viviendo es un cambio de ciclo, una ruptura de la dirigencia de hace 40 años de democracia que no dio prosperidad —continuó—. Como lo fue Malvinas en su momento, la pandemia fue un catalizador de la ruptura. Necesitamos una nueva mayoría, yo voy a dialogar con todos, con liderazgo, pero en un Estado inteligente, honesto y eficiente. Parte del problema que tenemos es que el que ganó las últimas elecciones anuló a la otra mitad; así nos fue".

Por último, el diputado impulsó a mirar al futuro y no quedarse en viejas discusiones.

"Vengo de una casa gorila, pero no me considero gorila ni antiperonista. El peronismo es un fenómeno cultural que no se puede ignorar. No hay que anular eso, hay que discutir el siglo XXI. La economía de hoy es el conocimiento, la revolución científica y tecnológica. Si se destraba la política, Argentina en una década puede exportar el doble de lo actual. Esa década de prosperidad puede ser una trampa si no la usamos para una revolución educativa, científica y tecnológica. Hay que entender que la próxima década va a ser importante, pero no podemos vivir de las materias primas", completó.