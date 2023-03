Para Alberto Fernández, "Macri hizo lo correcto ya que, de presentarse a elecciones, perdería"

Tras la decisión del expresidente Mauricio Macri de no competir en las próximas elecciones, desde el entorno presidencial aseguraron que "hizo lo correcto" dado que "de presentarse, perdería"

En este sentido, señalaron que el anuncio del líder del PRO no los tomó por sorpresa, y destacaron que tomaron la noticia con "cautela".

En este marco, desde el entorno del presidente salieron al cruce de las presiones del kirchnerismo duro para que el presidente baje su candidatura: "Nadie tiene que ser vedado para competir, cada uno tiene que ser consciente de sus posibilidades".

Según afirmaron, el oficialismo tiene que "definir los candidatos teniendo en cuenta la opinión del electorado" propio, sin importar lo que haga Macri con la oposición.

"El Frente de Todos no tiene que ser un espejo, no hay que pedir a nadie que se baje. La candidatura no se define pidiendo renunciamientos", insistieron, luego de que en los últimos días el referente de La Cámpora y ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque dijera que la propuesta de reelección de Fernández "ya quedó atrás" como debate al interior del peronismo.

Más allá de las declaraciones, la declinación de Macri condiciona a Cristina Kirchner a seguir el mismo camino, lo cual reflota el deseo del jefe de Estado de ir por la reelección.

En este contexto, el mandatario buscará en la foto junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el espaldarazo que lo impulse de nuevo a la lista de opciones que se barajan en el oficialismo.

Del encuentro también participará el ministro de Economía, Sergio Massa, uno de los socios mayoritarios del FdT y también con pretensiones electorales. (NA)