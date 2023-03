El platero y artesano argentino Juan Carlos Pallarols, quien ha sido el encargado de confeccionar los bastones de mando a los presidentes desde la vuelta a la democracia en 1983 hasta la fecha, aseguró hoy en Bahía Blanca que “el bastón es importante para todo el pueblo argentino” y aseguró sentirse feliz de “haber vivido 40 años en democracia”.

“Hay un montón de sensaciones diferentes: he visto presidentes que me han cautivado, otros no tanto y otros supesticiosos, por ejemplo; he visto cómo se han frustrado las ilusiones de millones de argentinos por la boludez (sic) de algunos presidentes, que no han sido serios en el momento de serlo”, expresó.

El maestro orfebre permanecerá hasta mañana en nuestra ciudad, donde se encuentra en el marco de una gira en la cual se irá cincelando la empuñadura del próximo bastón de mando, que se entregará el próximo 10 de diciembre a quien triunfe en las elecciones presidenciales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este marco, las personas que deseen dejar su huella en el bastón, podrán acercarse hoy lunes, hasta las 18, al club Argentino. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa.

Pallarols destacó que el nuevo bastón comenzó a confeccionarlo en abril del año pasado y que, bajo esta modalidad de recorrer el país, normalmente insume unos 18 meses su confección.

“Por supuesto, estando en mi casa podría hacerlo en una semana y media, pero el hecho es que participen de esto 3 o 4 millones de personas. Esto es algo que hago con muchas ganas”, aseguró.

El orfebre recordó que el primer bastón en su tipo lo había hecho en 1973 para el general Juan Domingo Perón y que recién, casi diez años después, fue convocado para realizar uno que se le entregaría a quien ganase las presidenciales de 1983.

“Creo que me llamaron solo para hacer un presupuesto, porque entiendo que le querían dar el proyecto a la joyería para la cual o trabajaba. En ese momento me dio una mano muy grande (el periodista puanense) Néstor Ibarra, desde Radio Mitre, y una noche, me llamó el propio Raúl Alfonsín para decirme que quería el bastón que yo había hecho”, recordó.

“Me dijo: 'como esta fiesta no la organizamos nosotros, venga con él con cierta discreción y cuando yo tenga la banda y firme, me lo entrega'. Así nació el bastón de 1983”, agregó.

Además, indicó que le gustaría que el nuevo bastón lo porte “alguien con la capacidad, el amor y el patriotismo necesarios para cambiar el curso de la historia”.

“Hoy la gente no expresa deseos; está desconcertada. Espero que alguien nos empiece a sorprender pronto, porque no nos quedan muchos meses (hasta las elecciones)”, aclaró.

Por último, recordó que en los libros que normalmente se utilizan para dejar firmas o mensajes en este tipo de eventos de cincelado, se observa que no existen expectativas: “Sí se ve que en aquellos que van a los colegios, los chicos nombran a (Javier) Milei”, aclaró.