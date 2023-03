"Estar en el TC2000 es un sueño cumplido", aseguró el bahiense Scuncio

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

(Nota publicada en la edición impresa)

Apellido con historia y fuerte tradición automovilística. Hoy continuada, y con gran suceso deportivo, a través del menor integrante de la dinastía.

Hace ya dos décadas que la familia se radicó en Chile, razón por la cual muchos, especialmente los jóvenes fanáticos fierreros, tal vez desconozan sus raíces, o simplemente no tengan registro del abanderado local.

Por eso merece la pena destacar que, desde 2020, Javier Scuncio Moro (27) representa a BahíaBlanca en una de las divisionales más prestigiosas del país, nada menos que en TC2000.

Aunque recién este año logró dar el salto a la divisional mayor, luego de tres muy buenas temporadas en el Series.

“Muy contento de estar en TC2000 y en un equipo tan prestigioso como el Honda Oficial. Como lo dije en algún momento, esto se lo debo en gran parte a Javier (Ciabattari) que confió en mí y puso la cara para que me pueda salir esta oportunidad”, nos cuenta Javi, uno de los cuatro pilotos de la estructura.

Apenas 8 años tenía el menor de los hermanos cuando la familia se mudó al país trasandino. Aunque ello fue período suficiente para adquirir fuertes raíces en nuestra ciudad.

“Nací y me crié en Bahía, soy un bahiense más. Llegué a correr una sola carrera de karting en el circuito de Aldea Romana y después proseguí en Chile. Luego pasé por la Fórmula 3 Chilena, algo similar a la Fórmula Renault Argentina, y de ahí en adelante estuve mucho tiempo sin correr, hasta que se dio volver a la Fórmula y luego llegar al TC2000”, relató.

La divisional más tecnológica del país no atraviesa su mejor momento, pero ello no le quita el prestigio y la calidad que históricamente la caracterizó. Con lo cual, su presencia allí es digna de valorar y destacar.

Más aún si observamos que, en apenas dos competencias, Javi ya logró entremezclarse con los de punta y pelear por el podio. He allí un mérito grande al buen trabajo previo cumplido en la categoría precedente.

“Esta carrera (NdR: la segunda fecha disputada en Rafaela) estábamos para pelear el podio. No sé si eso será una prueba de lo que pueda pasar durante el año, porque hay pilotos con mucha más experiencia y consolidados. Pero era una carrera donde las circunstancias se estaban dando, hasta que lamentablemente me pasé de largo en una chicana. Pero si no podría haber peleado por el podio, lo que hubiese sido increíble. No esperaba andar tan bien en tan poco tiempo”, detalló Scuncio.

“Mi sueño siempre fue correr en TC2000, pero nunca quise quemar etapas. La idea fue hacer la escalera como correspondía y cumplir todos los pasos en el Series, que por suerte lo logramos, siendo competitivos, ganando carreras y peleando podios y campeonatos. Entendimos que era el momento de dar el salto y trabajamos para eso”, puntualizó.

Por decantación

Digamos que la suerte de Javier Scuncio Moro estuvo “condenada” al automovilismo, dada la fuerte tradición reinante en la familia gracias a las aventuras previas de sus hermanos Ramiro, desaparecido trágicamente en 2008, y Martín.

Ambos, con muy buena trascendencia en nuestro país, Chile y en el exterior (Martín compitió en el equipo del argentino Ricardo Juncos en la Star Mazda Series, telonera entonces de la IndyCar), marcaron indirectamente el camino del hermano menor.

“Volví a correr de grande en la Fórmula Codasur, con participantes de muchos países, pero que tenía sede en Chile, y pude ganar el campeonato. Ahí me ayudó mucho Gastón Claverie (NdR: constructor bahiense), quien fue pieza fundamental en las carreras deportivas de mis hermanos durante muchos años. Él está junto a la familia desde que tengo uso de razón”, remarcó Javi.

“En esos años conocí a Ciabattari, quien trabajaba junto a mi hermano Martín en Rally. Se fueron dando las conversaciones, él veía que me iba bien en la Fórmula y el título conseguido terminó de abrir las puertas. Me ofreció una prueba, que yo acepté sin dudarlo, y todo funcionó muy bien”, agregó sobre su llegada al automovilismo argentino.

—¿Soñabas con seguir el camino de tus hermanos?

—Sí, sin dudas. Soy el fan Nº1 de mis hermanos como pilotos, los dos son mis ídolos. Ambos corrieron en Estados Unidos, logrando grandes cosas. Mi hermano mayor, con 16 años, corría en Pro Mazda, la actual Indy Pro, hasta que lamentablemente por presupuesto se tuvo que volver. Lo mismo hizo Martín, logrando competir y vencer a pilotos que actualmente compiten en IndyCar. Yo siempre yo quise seguir el camino de ellos, pero por diversas razones siempre fue complicado.

"Se me dio de grande y quizás eso me permita encararlo con otra madurez y preparación. Estoy abocado 100% al TC2000. Hacer un podio, quizás pelear por alguna carrera el año que viene, sería un sueño. Eso sería consagrarme como piloto. Hace unos años nunca hubiese pensado en volver a correr, y hoy estar acá es cumplir un sueño", cerró.

"Sumando pilotos de elite, el presente sería distinto"

Poca audiencia, poco público en los autódromos y pocas máquinas en pista. Una postal que, tristemente, hace años se observa en el TC2000, tras las malas gestiones del pasado.

“Todos queremos que vuelva a ser la categoría top que supo ser. De adentro es otra cosa, no creo que haya otro auto en Argentina que sea tan lindo de manejar como un TC2000. Por lejos debe ser el más espectacular para manejar. Para mí, estando dentro, me es difícil querer irme de acá”, remarcó Scuncio.

—¿Qué crees que se puede hacer para revertir este momento?

—Falta que vuelvan pilotos de renombre. Si tuviéramos un (Matías) Rossi, (Mariano) Werner y alguno más, peleando a la par con Facundo (Ardusso), Bernie (Llaver), (Leonel) Pernía o (Julián) Santero, ni hablar que el público respondería y recuperaría confianza en la categoría.

Yo creo que todos los pilotos de elite del país quieren estar en TC2000, pero hay que ver cuáles son las razones por las que no están. Creo que eso es lo principal que hoy le hace falta", contó.erró.