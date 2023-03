“Antes que nada pienso en Olimpo, pero no como vidrio, Boca es Boca”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Para ganarle a Boca hay que jugar bien”, fue el mensaje de Arnaldo Sialle, entrenador de Olimpo, antes de emprender el viaje a Chaco, donde esta noche el aurinegro se medirá frente al xeneize por los 32 avos de final de la Copa Argentina.

Al principio me pareció que el DT olimpiense, mientras hablaba, iba a hacer base con su opinión en el 5-0 sobre Sol de Mayo, donde el conjunto bahiense fue demoledor de punta a punta, pero no, “Cacho” está convencido de que su equipo “tiene que estar con todos los sentidos puestos a la hora de saltar a la cancha”, ya sea por el Federal A o por esta competencia nacional en la que le toca debutar.

“Jugar bien no es solo manejar criteriosamente la pelota o pensar en todo momento lastimar al rival, jugar bien incluye un montón de aspectos, y lo anímico y lo mental tienen mucho que ver”, sostuvo mientras se metía de lleno en el mundo Boca.

“Es un rival que todos sabemos lo que representa, y entre quien entre no te puede modificar a vos la manera de plantear el partido; los jugadores que están en Boca es porque se lo merecen, nadie les regaló nada, y si están en Boca deben ser buenos de verdad”, argumentó sin vueltas.

“Para tener la esperanza de ganarle, tenemos que jugar mejor que ante Sol de Mayo. Cuando Olimpo tuvo la pelota fue incisivo y determinante, pero debemos ser equilibrados a la hora de retroceder y cubrir el campo, porque Boca con espacios te puede hacer mucho daño”, aseguró.

--En lo mental y en lo anímico, ¿fue una semana distinta?

--La motivación no faltó nunca, sobre todo porque los jugadores están esperando este partido desde el día que el sorteo del fixture determinó que jugábamos contra Boca. Por eso el choque ante Sol de Mayo era muy importante en cuanto al resultado, una victoria nos iba a permitir seguir con el ánimo bien alto.

“Hay mucho entusiasmo, los chicos saben que los van a estar mirando en todo el país y eso genera cierta emoción”.

--¿Qué te preocupa más, el potencial de Boca más allá de su crisis futbolística o al hecho de pensar que, para la organización, sería una “catástrofe” que Boca se vaya en esta instancia inicial?

--Siempre me enfoco en lo deportivo, en lo que pueda hacer Boca para intentar vencernos. Cualquier jugador que ponga Ibarra (Hugo) en cancha tiene jerarquía y nivel de Primera división. Esa es mi única preocupación, el resto, lo organizativo o como pueda actuar el árbitro, no me interesa.

“Pienso en Olimpo, pero tampoco como vidrio. Estoy al tanto del momento que atraviesa Boca, de la posible formación que puede poner en cancha, y a partir de ahí diagramaremos el plan. Ojalá podamos estar a la altura, veremos”.

Sin comparar procesos, más que nada porque van dos fechas del Federal A, Olimpo demostró en su última presentación profundidad, calidad y voracidad.

--¿Coincidís?

--Vamos de menor a mayor, eso es lo más importante. Hay que mantener la calma, el equipo del año pasado hizo un campañón y en cualquier parte del mundo Olimpo era el candidato a ascender. No se lo dio, vamos a ver que pasa ahora.

Olimpo ya está concentrado, metido e ilusionado. Por las dudas, el DT le dejó un mensaje al plantel: “si les toca perder, no hay que cambiar la camiseta con el rival. Si los jugadores quieren la camiseta de Boca, que la vayan a comprar a una casa de deportes”.

Al final está

En el último encuentro que Olimpo sostuvo por la Copa, 0-2 frente a Argentinos Juniors en la edición anterior (8 de marzo de 2022), el lateral izquierdo Juan Perotti fue expulsado a los 20 minutos del segundo tiempo. Recibió un partido de sanción, pero antes que arranque la temporada futbolística actual, el Tribunal de Penas de la AFA aplicó la amnistía para los suspendidos en cada una de las categorías oficiales. Entonces, los que debían tres fechas o menos quedaron habilitados.

“Un alivio poder estar, vamos a enfrentar al último campeón del fútbol argentino y debemos mantener la concentración durante los 90 minutos como lo hicimos ante Sol de Mayo”, sostuvo el 3 aurinegro.

“Tenemos que estar agrupados y no dejar que nos manejen los tiempos, porque Boca tiene delanteros rápidos y desequilibrantes. Ante la más mínima ventaja que podamos dar, nos volvemos a casa”, sintetizó el lateralista carhuense.

“Es fútbol y se puede, más allá de que hay tres categorías de diferencia entre un equipo y otro. Aunque en esta Copa ya se dieron varios resultados inesperados. Boca es Boca y hay que respetarlo. Es el partido que todos queremos jugar, pero debemos plantear un partido inteligente”, indicó.

--No va a ser un encuentro parecido al de Sol de Mayo.

--No creo, aunque el rival dio muchas ventajas y por eso fuimos muy superiores. A Sol de Mayo le va a costar acomodarse, sobre todo que los jugadores extranjeros se adapten al idioma y a un fútbol tan exigente como el nuestro, pero esto es largo.

“Este Olimpo es incisivo, encarador, vertical; la idea de Sialle es bastante similar a la de Carlos Mayor, porque Cristian Amarilla hace casi lo mismo que Braian Guille: picar atrás de la última línea del rival para que nosotros le tiremos la pelota a ese espacio. La idea es recuperar rápido el balón en la zona media para abastecer a los de arriba en uno o dos movimientos, no más”, cerró Juan.