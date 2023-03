Oficial URS: Argentino se clasificó a la final con Sociedad Sportiva

Una penúltima fecha con muy buena cuota de tries pasó este sábado, en el torneo Oficial de Primera A de la Unión de Rugby del Sur.

En nuestra ciudad y con una fecha de anticipación Argentino se clasificó finalista y decidirá el título bahiense frente a Sociedad Sportiva el sábado 15 de abril.

Esta tarde derrotó a Universitario por 56 a 36 en el complejo Héctor Gatica, donde ambos regalaron un total de 13 tries (8-5 la visita).

Al cabo de la primera etapa Argentino se impuso 23 a 7 con tries de Ramiro Correa, Bruno Marconi y Tomás Moro, más dos penales y una conversión de Juan Ferrino Cantarelli. Con un try de Cristian Torresi convertido por Martín Tealdi llegó el descuento local.

Agustín Grunewald (Argentino) pisará hacia adentro.

Argentino con sus virtudes de siempre: la solidez de su pack en el contacto, la dinámica de Pedro Selvarolo para distribuir la pelota, el talento de Ramiro Correra para ganar metros pisando en una baldosa, el pie táctico de "Juanfe" Cantarelli y un juego desplegado que le permitió llegar al try cada vez que la pelota llegó al extremo.

Si bien Argentino tuvo el control en todo momento, Uni se animó a jugar más vertical en el segundo tiempo. Logró mayor movilidad (sobre todo control) de pelota con su pareja de medios, Ernesto Theaux le dio profundidad y hubo buenos momentos en lines y scrums.

Ernesto Theaux ("Uni") intenta ganar metros.

Descontó con try de Gonzalo Gutiérrez a los 44m. (23-14), en el inicio de un segundo tiempo muy dinámico y lleno de emociones.

Un nuevo try de Moro por afuera, convertido por Cantarelli, estiró para la visita a 30-14 a los 49m. Y ahí comenzó el repunte de "Uni" para arrimarse 30-24 a los 56m. con una racha de puntos de Tobías Andrade (try convertido y penal).

De ahí en más un ida y vuelta con nuevo try de Argentino vía Guido Marconi (convertido por Cantarelli) para el 37-24 a los 60m. Después el descuento de las Pirañas a través del try de Emiliano Robbiani (convertido por Andrade) para el 37-31 a los 63m y posterior respuesta del Azul, con try de Tobías Giménez para el 42-31 a los 66m.

Ezequiel Arias ("Uni") la cuida y espera el apoyo.

"Uni", muy filoso por afuera, encontrando huecos, volvió a descontar con try de Lautaro Carrió (42-36 a los 72m.), aunque cuatro minutos después otra vez Bruno Marconi amplió la cuenta para la visita con try -convertido por Cantarelli- a los 76m.

Y lo definió el wing Agustín Grunewald con una última conquista a los 80m (convertido por Cantarelli). Que no fue meramente decorativa del resultado sino que le permitió asegurar los tres tries de diferencia para llevarse el punto bonus y alcanzar a Sportiva en la punta.

En el otro partido de la cuarta fecha, Santa Rosa RC consiguió su primera victoria en el torneo al ganarle a El Nacional por 46 a 7, con un total de seis tries.

Posiciones: 1º) Argentino y Sociedad Sportiva, 12; 3º) Universitario, 8; 4º) Santa Rosa, 5 y 5º) El Nacional, 0.

Quinta fecha (1 de abril): en la última jugarán Argentino-Santa Rosa y El Nacional-Sociedad Sportiva. Libre, Universitario.