La detención del primer ganador de "Gran Hermano", Marcelo Corazza, acusado de formar parte de una red de trata y corrupción de menores, y las denuncias de abuso contra Jey Mammon, causaron un fuerte impacto en el ámbito mediático.

Ante esa situación Telefe debió separar a ambas figuras de los programas de los que formaban parte: Corazza, de reality estrella del canal, y Jey Mammon, de "La peña de morfi", adonde desembarcó luego de la muerte del periodista, productor y conductor de televisión Gerardo Rozín.

Jorge Rial se convirtió en la voz más crítica tanto hacia Corazza como Jey Mammon, desde su programa "Argenzuela" en C5N. Ahora se sumó Viviana Canosa, quien arremetió contra la señal televisiva desde su programa en La Nación+.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La conductora se explayó sobre el escándalo y exigió a las autoridades del canal que tomen una medida urgente con el programa que se emite los domingos al mediodía "por la memoria de Gerardo Rozín". Y fue más allá: "Telefe debería levantar Morfi".

Canosa dijo que sacar del aire el programa, que quedó en medio de la polémica, sería la mejor forma de honrar "el recuerdo imborrable que dejó Gerardo Rozín". Y agregó: "No se lo puede manchar con estás cosas tan aberrantes".

"Si no lo quieren sacar del aire, que le cambien el nombre y el formato. Que le pongan comiendo con tal o almorzando con este o el otro. Total, Mirtha no creo que se enoje", añadió.

"Siempre lo dijimos, siempre. No se metan con los chicos. ¡No se metan con los chicos! Con nuestros hijos, no. No hay que llenarles la cabeza con nada. Son chicos, y hay que dejarlos que vivan como tales. Después, cuando sean grandes, decidirán", disparó visiblemente alterada Canosa.

La conductora de "+Viviana" apuntó también contra Robertito Funes Ugarte, otra de las figuras de "Gran Hermano" y de Telefe, quien al ser consultado sobre la causa judicial que involucra a Corazza dijo que "es una tema de la vida privada" y desató una fuerte polémica en las redes sociales.

"Me molesta mucho que abusen de la inocencia de los menores. Me indigna mucho que este medio pondere tanto a la gente que comete delitos sexuales. Le digo a Robertito que la vida privada es si somos adultos y entre cuatro paredes. Con un chico de 14 años no es un romance, no, eso es un abuso. Aunque él después quiso aclarar lo que dijo, se equivocó", dijo la conductora de LN+.

"En algún lugar de este universo, Gerardo Rozín debe estar muy triste. Si Telefe tanto lo quiere o lo pondera como dice, debería sacar del aire el programa. O chorearle el nombre a Mirtha Legrand. Hay que animarse a denunciar, porque los famosos no tienen privilegios ni más derechos que los demás", sugiró Canosa.

Por último, concluyó: "En la tele hay mucho viejo y vieja verde, y no lo digo por el pañuelo. Y como el país es un fracaso total, hay muchos pibes que se prostituyen por unas zapatillas. Estoy segura que Natacha Jaitt la mataron por denunciar pedofilia". (Con información de La Capital)