Guido Pella, indignado: "Que te insulten de esa forma es un papelón"

Momento incómodo y por demás desagradable vivió ayer el bahiense Guido Pella durante su encuentro de primera ronda en el Masters 1000 de Miami, el cual concluyó con una brillante victoria y el pasaje a la siguiente instancia.

Durante el segundo set de su encuentro ante el peruano Juan Pablo Varillas (88º ATP), a quien venció con parciales de 1-6, 6-3 y 6-2, el jugador de nuestra ciudad tuvo un tenso cruce con el umpire del encuentro.

¿Qué pasó? Un grupo de fanáticos peruanos comenzaron a insultar al tenista local desde una de las tribunas laterales, durante y luego de cada punto disputado; situación que desató la locura en Pella, ganador en la víspera de su tercer encuentro desde su vuelta al circuito.

“En todos lados hay gente así y es una vergüenza. Con Juampi (Varillas) nos une una amistad, hemos compartido muchos torneos, viajes y entrenamientos, y tener gente de afuera que te insulte de esa manera es un papelón”, contó Guido.

“En un momento me enojé con el árbitro, porque estoy seguro que si fuese un jugador de elite los hubiesen sacado al primer game, y acá pasó un set y medio. Estoy grande para aguantar estas cosas y por eso no me guardo nada. Cuando me molesta algo lo digo”, recalcó.

Ello no empañó en absoluto la notable labor tenística gestada en la víspera en el Court Nº5 del Hard Rock Stadium, donde Guido logró rehacerse tras el traspié del comienzo y coronar un formidable triunfo, luego de una gran demostración de carácter, físico y tenis.

“El resultado refleja un poco el partido. En el primer set no estuve fino y él arrancó mucho mejor. Pero sentía que el partido iba ser como lo había planteado, con mi rival atacando y yo tratando de a poco de encontrar mi juego”, explicó.

“Cada partido es como empezar de cero, intentando agarrar ritmo de competencia. En algunos me siento mejor, en otros peor, pero creo que el segundo y tercer set fueron muy buenos, de principio a fin. Estoy trabajando muy bien físicamente, voy cada vez mejor, aunque la edad y el cansancio se siente, pero hoy (por ayer) fue una muestra que puedo seguir luchando. Empecé un set en desventaja y después con físico y tenis pude mantenerme y darlo vuelta. Sin eso, por más que tengas la mente de acero, no reaccionas”, puntualizó el bahiense.

Su próxima participación en Miami será mañana, ante el canadiense Denis Shapovalov, actualmente 30º en el ranking, pero alguna vez integrante del Top Ten; jugador joven, con talento y muy temible.

“No tuve ni chances la vez que nos enfrentamos en Roma. Es súper joven, rápido, le pega fuerte y es una de las grandes estrellas del deporte Pero con mis armas intentaré luchar. Es un partido de tenis, ojalá pueda jugar con los dos últimos sets de hoy”, cerró Pella.