La mordió un perro cuando iba a buscar a sus hijos a la escuela

Una mujer denunció públicamente que fue atacada y mordida por un perro cuando se dirigía a buscar a sus hijos a la escuela.

"Estaba yendo a buscar a mis hijos como siempre y en Bouchard al 1.500 hay tres perros que siempre atacan. Quise esquivar a uno y el segundo de los perros me alcanzó a morder. Me hizo un buen corte pero no tanto como si hubiese ido en bicicleta. Son perros grandes, del tamaño de un labrador", describió Carla.

En diálogo con Panorama, por LU2, la vecina del barrio Anchorena contó que fue a la casa donde están los perros "pero me dicen que no son de ellos; cuando los perros están en la calle no son de nadie".

"Los perros siempre están afuera —continuó—. Ahora, después de la mordedura, el perro más agresivo no está; o está un ratito y después no aparece... entonces dueño tiene".

Además, manifestó que "tienen antecedentes de atacar, pero no se había dado de morder a alguien" y advirtió que el hecho ocurrió "a una cuadra de la escuela" por lo que "pasan muchos chicos". "Así como me agarró a mí puede agarrar un nene chiquito", señaló.

Carla debió asistir a la salita médica del barrio, donde recibió atención y fue derivada a un hospital.

"Me dijeron que vaya al hospital porque necesitaba puntos. Fui al Municipal y, después de tres horas, me atendieron y me dijeron que no podían cerrar la herida por el tema de la infección. Me dieron antibióticos y nada más. Vacunas no porque la antitetánica ya la tengo", sintetizó.

Asimismo, declaró que "en Zoonosis me dijeron que lo único que puedan hacer es un seguimiento al perro".