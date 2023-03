"Saldamos 34 juicios de 38 que heredamos; Olimpo estuvo a punto de desaparecer"

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Tal como prometió después de haber sido notificado, el presidente del club Olimpo, Alfredo Dagna, dejó en claro cual es la postura de la institución en relación al revés judicial que recibió de parte del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de nuestra ciudad, donde un fallo en primera instancia lo condena a pagarle 70.000 euros al club Embajadores de Olavarría por el incumplimiento de las pautas establecidas en el contrato cuando llevó a cabo la transferencia del jugador Facundo García (vistió los colores aurinegros en Primera división entre 2017 y 2018) al Leganés de España.

Bien, con los detalles explicativos y clarificados en la nota de ayer, fue momento de darle la palabra al titular olimpiense.

“Es un fallo judicial y hay que pagarlo, y no son 70.000 euros ni 15 millones de pesos, el monto hoy asciende a 30 millones de pesos, porque son los 15 que figuran en el expediente más otros 15 que el juez estableció como intereses punitorios”, comenzó aclarando el titular aurinegro.

“Estamos evaluando distintas opciones legales como para poder evitar el pago en lo inmediato, aunque sabemos que, inexorablemente, habrá que saldar ese monto por un compromiso asumido por la gestión anterior (Identidad Aurinegra), que al igual que tantos otros dejó al descubierto y sin atención”, esgrimió el Ingeniero.

“Este es uno de los tantos juicios que heredamos. Cuando volvimos a hacernos cargo del club, en 2019, manifesté que íbamos a tardar entre cinco o seis años en sacar a Olimpo adelante y no me equivoqué. En ese momento, cuando se fue la CD comandada por Mauro Altieri, el club tenía 38 juicios oficiales, de los cuales se saldaron o hay acuerdos establecidos con 34“, confirmó.

Y siguió: “En ese momento eran 800 socios los que pagaban la cuota, a los empleados se les debía cuatro meses de salarios y el plantel llevaba tres meses sin cobrar los sueldos, es decir que los jugadores estaban en condiciones legales de quedar en libertad de acción”.

“En el mientras tanto, esta gente de IA, donde los dirigentes más representativos eran Christian Long (vice 1º), Hernán Albizu (vice 2º), Luciano Udi (secretario general) y Claudio Arens (tesorero), vendió, en el primer semestre de 2018, a Facundo García en 375.000 euros, a Franco Troyansky (Unión de Santa Fe) en 350.000 dólares, a Nereo Champagne (Real Oviedo de España) en 50.000 dólares y a Julián Fernández (All Boys) en 150.000 dólares; todo bárbaro, pero no cumplieron con los convenios establecidos ni le pagaron a nadie por las transferencias que llevaron a cabo”, destacó Dagna.

--¿Eso está todo documentado?

--Por supuesto. Encima se quisieron hacer los vivos con All Boys, le declararon a la dirigencia de ese club que el valor de la venta de Julián Fernández había sido de 30.000 dólares, pero la truchada saltó enseguida y automáticamente All Boys le hizo un juicio gigante a Olimpo por incumplimiento y por intento de estafa.

“Por suerte lo pudimos arreglar, pero todavía seguimos tapando pozos y cubriendo deudas que, te puedo asegurar, fue increíble haberlas contraído”.

--Además de este juicio que llevó adelante Embajadores de Olavarría, ¿cuáles son los otros tres que continúan al descubierto y siguen avanzando?

--Ramón Lentini (7 partidos en la temporada 2017-2018 de Primera división) inhibió al club y hoy se lo debe resarcir con casi 50 millones de pesos. Además tenemos en danza los juicios con AFIP, que se originaron porque Identidad Aurinegra nunca presentó las declaraciones juradas. Si te presentás ante el Fisco, tenés que ofrecer una voluntad de pago, pero ellos no presentaron nada y empezaron a repartir culpas: responsabilizaron al contador, el contador a la Comisión Directiva y así dieron vueltas hasta el día que renunciaron en forma masiva (1 de julio de 2019).

“Entre esos tres juicios que faltan cerrar, tenemos 100 millones de pesos, convertidos a plata estadounidense son 500.000 dólares. Estamos trabajando para encontrarle la vuelta a ese monto que hoy es imposible de pagar”.

Antes de seguir, el mandamás de la entidad del centro bahiense recordó una frase de Mauro Altieri, en ese entonces presidente olimpiense, sobre el traspaso de Facundo García al fútbol español.

“La gente debe dejar de pensar en forma chiquita, es necesario pensar en el beneficio de todos. Por ejemplo, cuando llegue a la Argentina (estaba en el viejo continente), lo primero que tenemos que hacer con la CD del club es ir hasta Olavarría a charlar, agradecerle y a pagarle a Embajadores, club de donde salió Facundo”, había sido la frase del ex mandatario.

“Embajadores no recibió ni un peso, no le dieron ni las gracias, y no me tienen que creer a mi, habría que preguntarle al Tero Di Carlo, uno de los fundadores y actual referente de la institución olavarriense”, enfatizó Dagna, levantando la temperatura y el calibre de su voz.

“El grado de desastre que dejó la Comisión anterior, desde el punto de vista económico, deportivo e institucional es tremendamente grave, a tal magnitud que el club, y lo digo con todo el dolor del alma, estuvo a punto de desaparecer”, contó.

“La debacle institucional tiene que ver con que los mejores jugadores de básquet, que habíamos acercado nosotros, se fueron de un día para el otro; patín también se alejó del club y la masa societaria bajó a 800 socios. Increíble pero real. Habían puesto un auto 0 km en la puerta de la sede y decían que cuando el número de socios arribe a los 8.000 lo iban a sortear. Ese auto lo tuvieron que devolver porque no lo pagaron nunca. Y puedo seguir...”.

--Si, pero es más de lo mismo, revolver un pasado del que se habló infinidades de veces.

--Sí, tal cual, pero la gente tiene que entender que hace cuatro años estamos tratando de sacar adelante a un club que estuvo sumergido en un desastre institucional terrible. Y nos va a llevar dos años más, eso seguro.

“Atrás de todo esto había una enorme intención de perjudicar a alguien, porque, y lo digo francamante, no parece que fue una gestión que quiso aprender haciendo. No me entra en la cabeza que hayan hecho tantas macanas juntas, ni a propósito llevás a una entidad a una situación tan calamitosa como la que estaba. Encima algunos caraduras hablan en los medios y en las redes sociales, pero los que realmente quieren a Olimpo saben quienes son, porque una Asamblea, con 140 personas presentes, los expulsó como socios del club para siempre”.

“Lo mejor es que se callen, si demostraron ser ineptos, ahora ya está, al club no pueden entrar nunca más”.

--Hoy, ¿cual es la situación social y económica de Olimpo?

--Remando en un montón de aspectos, pero saneado financieramente, con la caja del día ordenada y sin faltantes y pagando, desde hace quince meses, los sueldos de los empleados en tiempo y forma. No se le debe a los jugadores, ni al cuerpo técnico y no existen reclamos de deudas de gente que pasó por el club cumpliendo alguna determinada tarea o labor.

“La única deuda que tenemos son los juicios heredados, que son mortales, porque 500.000 dólares no se juntan de un día para el otro. Te doy un ejemplo, mañana se da la fortuna de vender a alguno de los jugadores que tenemos a préstamo, un Braian Guille por nombrar a alguno, y si el negocio se hace por 500.000 dólares, ese monto de va a destinar a pagar la deuda. Que la gente no se haga la película y crea que podemos comprar un predio o invertir en refuerzos de Primera división, la prioridad es dejar de ser morosos”.

--¿Van a apelar el fallo?

--Sí, esa va a ser la primera medida, aunque sabemos que este fallo era esperable y lo vamos a pagar en caso que la sentencia quede firme. Embajadores se debe quedar tranquilo, va a cobrar, de alguna manera vamos a llegar a un acuerdo.

“Cuando volví al club sabía que se habían originado deudas incomprensibles. Se habló mucho en las redes sociales, se hicieron promesas y se dijeron un montón de estupideces, pero dejaron a Olimpo en ruinas. Hoy el club, para funcionar, necesita 30 millones de pesos por mes, y eso hay que gestionarlo... Por eso le digo a la gente, orgulloso, que el club está al día con los sueldos y con los servicios”.

--Bien.

--Y desde el punto de vista de mantenimiento, se pintó, con ayuda de socios e hinchas, el Carminatti por afuera y por adentro; se están reconstruyendo las canchas del complejo de Teléfonos y, de a poco, vamos dejando en condiciones el edificio de la sede. La gente debe entender que esto cuesta muchísimo, más de lo que muchos creen, por eso le pedimos que acompañe.

“En abril entra el juicio de Lentini, no sé de que nos vamos a disfrazar. Nada es fácil, la situación es tremendamente tensa, hay que estar encima todo el día. A veces escucho que los socios protestan porque no anda el QR, pero de ellos necesitamos paciencia porque estamos modernizando el club. Sabemos que el rumbo es volver a ser un club grande, y estamos trabajando con ese fin. A los socios o hinchas con intenciones de colaborar, con una idea o una propuesta, que sepan que las puertas de Olimpo están abiertas; los voy a escuchar y van a ser bien recibidos. Me niego a aceptar ser el dueño de la verdad, siempre estoy dispuesto a aceptar una mejor idea a la que yo tengo”.