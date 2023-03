Se cumplen diez años del debut de Faker en League of Legends

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Pocos jugadores han sabido pertenecer a una escena tan competitiva como la de League of Legends, y no solamente permanecer en lo más alto de ella, sino también ser la cara visible del juego. Cuando hablamos de Lee "Faker" Sang-hyeok no solamente hablamos de un jugador profesional de League of Legends por más de una década, sino también de alguien que logró reinventar el juego. Una joven promesa se asomaba bajo el estandarte de SK Telecom 1 por el año 2013, y es hasta el dia de la fecha que el amor por el club que le dio todo sigue intacto.

A continuación les dejamos un breve resumen de su debut:

Con solamente 26 años el jugador oriundo de Corea ostenta varios récords mundiales de League of Legends, y si nos ponemos un poco mas especificos, tambien es quien más finales ha disputado a lo largo de su carrera. El denominado por sus fans "Rey Demonio Inmortal" ostenta una ganancia, de aproximadamente, más de un millón y medio de dólares gracias a su carrera como jugador profesional. Si bien es más que obvio que estamos frente a un iluminado dentro de la competencia, el esfuerzo individual y colectivo puesto en estos deportistas, tiene como consecuencia un semillero de eminencias que sale a conquistar el mundo cada vez que prenden una computadora.

Con dos Mid-Season Invitational y tres Worlds Championship, uno en el año de su debut, es indiscutible que estamos hablando por mucho del mejor jugador de League of Legends de la historia. Esto no solamente ha resultado en distintas jugadas que han quedado marcadas a fuego en la mente de los fanáticos, sino que ha inspirado a varias generaciones de jugadores a mejorar y superarse a sí mismo. Bastante se ha hablado del retiro de esta leyenda y un poco nos duele el corazon por eso, pero no tenemos ningún tipo de duda que desde donde él decida acompañar, League of Legends va a seguir siendo uno de los mejores deportes electrónicos de la historia.

Desde este humilde espacio queremos felicitar y agradecerle a semejante jugador, quien no solamente nos ha brindado momentos icónicos a lo largo de esta última década, sino quien ha impulsado a regiones enteras a dedicarse a este maravilloso rubro que son los deportes electrónicos.

Y como no podía ser de otra manera, nos vamos con un resumen de las mejores jugadas de nuestro querido Rey Demonio.