Sorpresa: Chano anunció el regreso de Tan Biónica en Lollapalooza

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

Chano sigue adelante. Algunas semanas antes no se sabía si iba a tocar por sus problemas de salud (internación incluída), pero finalmente regresó a los escenarios festivaleros con sus canciones y sorprendió a todos: anunció el regreso de Tan Biónica e hizo pasar a su ex banda al escenario, durante la primera jornada del Lollapalooza Argentina que se está realizando en el Hipódromo de San Isidro.

Cuando promediaba el show y frente a más de 100 mil personas, Tan Biónica se subió para volver a tocar cuatro de sus temas más populares: “Ciudad mágica”, “Ella”, “Obsesionario” y “La Melodía de Dios”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El motivo de su presencia en el escenario principal fue el anuncio de “La última noche mágica”, el concierto que volverá a juntar a Chano, Bambi, Diega y Seby después de 7 años. El show tendrá lugar en Buenos Aires durante este año y se conocerán detalles pronto.

Con semejante noticia y al ritmo de las canciones más emblemáticas de la banda, todos los asistentes bailaron y cantaron a viva voz de principio a fin todas las canciones que entonó la banda festejando y convirtiendo el momento en una verdadera fiesta.

Aún quedan dos jornadas

Hoy y mañana continuará el festival con muchísimos artistas programados. El público podrá ver shows de numerosos talentos internacionales como Jamie XX, Twenty One Pilots, Tame Impala, Skrillex, Rise Against, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Kali Uchis, BRESH, Fred Again, Claptone, Conan Gray, Polo & Pan, Aurora, Modest Mouse, por nombrar algunos.

También quedan por ver y escuchar los nacionales María Becerra, Usted Señálemelo y Diego Torres, entre muchísimos otros.

Podés seguir la mayoría de los shows en vivo por Flow.