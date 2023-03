Lorenzo Natali: "Me gustaría ser intendente"

El diputado bonaerense y ex conductor de LU2, Lorenzo Natali, aseguró que le gustaría ser intendente de nuestra ciudad, pero aseguró que por el momento no tiene definido si se postulará o no en las elecciones de 2023.

"Me gustaría ser intendente y es lo más halagador que me puede pasar porque creo que es un momento especial y para Bahía se viene un fuerte impulso por el efecto que va a tener Vaca Muerta", dijo.

Las declaraciones de Natali surgieron tras un sondeo realizado por el programa "El Mundo a las 8", que se emite por FM Ciudad 94.7, en el cual se le preguntó a varios referentes locales por sus aspiraciones políticas para las próximas elecciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Los plazos se van acortando pero todavía hay tiempo para definirse. Lo que hoy puedo decir es que si se conforma un buen equipo, una modalidad de trabajo y los acuerdos se van dando para lo que la ciudad necesita, en su momento veremos", dijo.

"Me estoy reuniendo con dirigentes y y hablando mucho con mi familia porque que en caso de ser intendente, serían 4 años de tiempo perdido con ellos, y ese es uno de los puntos más difíciles para tomar una decisión: mi familia necesita de mí y yo de ellos", sostuvo.

"Estoy entusiasmado pero el desafío es muy grande y se debe asumir con la seriedad y responsabilidad que se merece la gente, perdón por la autoreferencia, pero tengo una carrera que no quiero manchar. Si en algún momento me decido por ser candidato es porque vamos a salir a comernos la cancha y a revolucionar Bahía Blanca", afirmó.