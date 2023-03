Después de cruzar el mundo, Bárbara Dichiara disfrutó de cumplir un sueño en casa

-¿Dónde estábas hace una semana?

-Jajajaja estaba en Australia con Las Leonas.

-¿Dónde estábas hoy a la mañana?

-Jajaja entrenando en Buenos Aires, con San Fernando. Al mediodía estaba en Aeroparque y a la tarde acá en Monte.

-¿Dónde vas a estar mañana a la tarde?

-En Buenos Aires, porque el lunes entreno con Las Leonas jajaja.

Bárbara Dichiaria recorrió miles de kilómetros para estar un puñado de horas en su amado Monte Hermoso, pero había una razón más que válida para subirse a esos aviones y postergar un merecido descanso.

La montehermoseña estuvo presente ayer en la inauguración oficial de la cancha de agua Municipal que fue estrenada con un encuentro entre Bahía y Las Leoncitas, tras un breve acto protocolar.

La Selección de Bahía anoche en Monte.

-No te ibas a perder esto de ninguna forma....

-No había chances, habíamos hablado con el técnico de San Fernando, ya tenía arreglado para jugar a la mañana y me vino al pelo para poder venirme.

Barbi llegó ayer a Monte junto a Candela Esandi (ahora compañera en Sanfer) y ambas jugaron de titulares en el encuentro ante el seleccionado argentino junior, que se encuentra en Monte Hermoso preparándose para los Juegos Panamericanos.

-Era un sueño poder lograr esto y querías estar acá para vivirlo...

-Totalmente, cuando veía en el video las imágenes de la cancha de tierra, después de la sintética... creo que todavía no caigo de esto tan lindo que tenemos. Va a haber que disfrutarlo...

-Tu papá en el discruso se emocionó un poco contando cómo había sido todo el camino para llegar a esto. Me imagino que para ustedes debe ser muy especial vivir esto...

-Le decía eso a Ramiro, mi novio, ¡se está emocionando! También es porque está un poco grande... Él y toda la Municipalidad trabajaron mucho para poder lograr esto, también estuvo todo el apoyo del club y las jugadoras que se bancaron estos dos años de no tener cancha, viajando mucho y haciendo un gran esfuerzo. Todo eso tiene sus frutos hoy, porque esto es una hermosura de cancha y siento que la vamos a disfrutar muchísimo, más todos los torneos que van a venir y muchas cosas más que le va a dar a la ciudad, que va a ser impresionante.

Las del Atlético en la Selección: Anto Cardenas, Carola y Bárbara Dichiara y Maria Emilia Larsen.

-El hockey ya es una marca registrada de Monte, ¿qué significa para Monte el hockey, como lo describirías?

-Ufff es dificílismo, pero creo que Monte se conoce mucho por el hockey y por sus jugadoras y su equipo en todo el país. Eso es algo que se logró con mucho trabajo a lo largo de los años y todo el esfuerzo de cada una de las jugadoras y de cada equipo. Es eso, creo que Monte también se hizo conocido por el hockey, porque a cada lugar al que íbamos lo nombraban.

-Te toca ser parte de ese legado en este momento con Las Leonas... debe ser un gran orgullo para vos.

-Yo estoy en todos lados repitiendo que soy montehermoseña. Me acuerdo que cuando llegué las chicas no sabían ni donde quedaba Monte Hermoso, es más se olvidaban y me decían Monte Grande. Hoy en día se mueren por venir a visitarlo y quieren venir a mi casa a comer asado y eso quiere decir que la ciudad creció un montón y es gracias a todas estas cosas.

Bárbara Dichiara en acción en Australia, hace solo unos días.

-Te tocó jugar en canchas por todo el mundo, ¿te paraste dos minutos para ver dónde estabas jugando hoy?

-No, por eso te digo que todavía me cuesta. Está muy linda, muy nueva, la verdad que está hermosa. Estoy feliz de estar acá de haberla disfrutado en el partido con las chicas de la Asociación, que quiero mucho y hace años que estamos entrenando juntas, y jugar con Las Leoncitas, que son un equipo impresionante también, y estar con el Gato (López, DT de Las Leoncitas) y Sofi (Maccari, ayudante de Las Leoncitas) que también los aprecio un montón es algo muy lindo y más en un día tan especial.

-¿Desde lo deportivo qué te llevás? No tienen muchos entrenamientos de acá al Campeonato y me imagino que estás cosas sirven y mucho...

-Jugamos contra un rival muy difícil, que nos presionó mucho y el equipo a veces lo supo solucionar y siento que también tuvimos algunas chances. Siento que el equipo ha crecido con este partido, mañana (por hoy) queda otro y las chicas lo van a aprovechar al máximo.

-El video de inauguración cerraba con un "vamos por más". ¿Van por más, como seleccionado, como club, vos en lo personal...?

-No sé bien a qué se refería el video con eso, pero creo que vamos a seguir creciendo, que haya más chicas que quieran venir a sumarse al club, a disfrutar de esta cancha y también de estar en esta ciudad que es tan linda y tan tranquila. Y que puedan disfrutar el deporte y más el hockey que tanto amamos.