Ocho escuelas de Bahía se unieron en la campaña "ZapaSolidaria"

Docentes de varias escuelas de la ciudad, organizadas en el Centro Cultural de la Innovación, inició una campaña denominada ZapaSolidaria con el objetivo de mitigar una problemática que observan en cada principio de ciclo lectivo: ausencia a clases de alumnos por falta de calzado.

Hasta el momento son 8 las escuelas que se unieron en una suerte de red comunicativa y de gestión para compartir necesidades y stock.

“Buscamos calzados en buenas condiciones entre las talles 26 a 45. Las donaciones se canalizan a través de la página https://cci.ar/zapasolidaria/ y desde ahí se deriva a alguna de las escuelas participantes”, señaló David Busto Zoni, docente y director de CCI.

En edad escolar es muy común cambiar el calzado regularmente; y a diferencia de lo que pasa con guardapolvos y útiles, cuando lo que falta son las zapatillas ese estudiante deja de ir a la escuela.

Precisamente, la docente Sandra González, Orientadora de Aprendizajes de la Escuela Primaria Nº30 (ubicada en México y Saénz Peña del barrio Rucci) reconoció que el faltante de calzados es una problemática que se repite año tras año.

“Muchos chicos retrasan su inicio de clases y posteriormente, durante el año, interrumpen la asistencia a las aulas por esta cuestión. Y en muchos casos son hermanitos, por lo que el problema se agrava”.

Y añadió: “Hay muchísimas familias que no pueden afrontar el gasto de comprar zapatillas, y más si son varios los integrantes. Hoy los precios se fueron a las nubes y realmente no logran acceder. A eso se suma que no es el único gasto que tienen para poder enviar a sus hijos a las escuelas, por lo que todo se les hace cuesta arriba”.

Además del elevado costo que tienen actualmente las zapatillas se suman otros factores que le generan a muchas familias problemas para garantizar el calzado a sus hijas e hijos.

“Las familias tienen otros gastos, como transporte, indumentaria y alimentos. A eso se suma lo rápido que crecen los niños en una etapa físicamente activa y la calidad irregular del calzado, que anticipa su deterioro”, explicó Busto Zoni.

La campaña abarca desde primaria hasta secundaria.

“Lo buscamos a través del Centro Cultural de Innovación es maximizar y optimizar el trabajo del personal docente que muchas veces, además de su trabajo específico, se debe abocar a resolver esta cuestión de buscar una zapatilla adecuada para ese alumno que no va a clases por ese tema. En definitiva, se sobrecargan aún más de responsabilidades”, dijo Busto Zoni.

Y agregó: “El compromiso de ese personal ya lo tenemos, entonces la intención es organizar el trabajo para que no sea tan arduo, generando un canal de comunicación más fluido y eficiente”.

Por ello, para canalizar en mejor forma las donaciones recibidas, se intenta limitar la intermediación lo más posible.

“Por eso pedimos que cada escuela tenga un referente para que todo sea más directo y todos los componentes del grupo conozcamos las necesidades de cada escuela”, explicó Sandra González.

Al donar a través de la página, también van sabiendo el stock existente.

“Por ejemplo, hay veces que en algunas escuelas sobra algún número de zapatillas que se necesitan en otra. Entonces, la solución es inmediata”.

Este proyecto tiene mucho de economía circular, como así también existe una cuestión ambiental importante.

“Así tenemos menos residuos en el relleno sanitario y una sociedad más consciente, conectada y solidaria”.

Según afirmaron, la campaña se va a mantener abierta durante todo el año.

“Es una necesidad que se renueva permanentemente”, dijo González.

La información para colaborar en la campaña está disponible en https://CCi.ar/zapasolidaria.

“Ahí mismo se estará incorporando la sección para la adhesión de empresas que comercializan calzado y la posibilidad que en esos comercios se realicen donaciones en efectivo”, cerró Busto Zoni.

¿Qué escuelas participan?

Actualmente participan de la campaña las escuelas Primaria Nº 30 “Luis Fray Beltrán” (Barrio Rucci); Primaria Nº 23 “Juan Bautista Alberdi” (Villa Rosas); Primaria Nº 84 “Saint Exupéry” (Cooperación 2); Especial Nº 509 “Azucena Villaflor” (Universitario); Especial Nº 504 “Manuel Belgrano” (Villa Parodi); Especial Nº 512 “Virgen Stella Maris” (Villa Mitre); Secundaria Nº 39 (Villa Bordeu) y Secundaria Nº 11 César Milstein (Villa Rosas).