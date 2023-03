La emblemática escuela que sigue oculta detrás de un cerco

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

En diciembre de 2017 comenzó el armado de un cerco rodeando la fachada de la Escuela Nº 2 –con frente principal ocupando la primera cuadra de calle Vieytes y dos fachadas sobre Moreno y avenida Colón— sugiriendo que era inminente el inicio de la puesta en valor del edificio.

Sin embargo la intervención resultó otra cosa. El cerco tenía en realidad un inédito carácter de “preventivo”, una poca decorosa salida tomada desde la provincia para evitar que la gente camine cerca del edificio y pueda resultar lastimada por el desprendimiento del revoque, un ornamento o un trozo de mampostería, atento a su mal estado general.

Desde esa intervención han transcurrido cinco años, tiempo en el cual no ha habido novedad alguna sobre la restauración, tiempo en el cual el cerco se ha consolidado como una bochornosa fachada adicional, un espacio ideal para la pegatina de afiches y un símbolo de cómo se maltrata y olvida un bien que es patrimonio cultural de todos los bonaerenses.

Tristeza y quietud

“Destacar el edificio de la Escuela 2 jerarquiza a los habitantes de Bahía Blanca, fomentando en las generaciones más jóvenes el interés por preservar su patrimonio cultural”, señala, casi como una burla, el decreto de 1986 que lo declaró Monumento Histórico provincial.

Pero si preocupante es el estado general del edificio, mucho más es la completa falta de respuesta por parte de la provincia. En cinco años no hubo una sola señal sobre una posible reparación. Ni siquiera se sabe con precisión si es un resorte de la Dirección de Cultura y Educación, o del ministerio de Educación o del de Infraestructura.

En septiembre del año pasado, los legisladores provinciales Natalia Dziakowski y Lorenzo Natali elevaron una nota al gobierno bonaerense reclamando “la urgente reparación” del edificio, la cual excede, señalaron, a la fachada “vedada a la vista” sino también a las “innumerables deficiencias que datan de años de desidia y abandono”.

“Cada día que paso por el lugar me pregunto cómo podemos acostumbrarnos a semejante panorama. Nosotros hicimos un reclamo y sólo encontramos una actitud de indiferencia y desinterés, al punto que ni siquiera tuvimos una respuesta. Por eso vamos a hacer ahora un trabajo más decidido, con otros diputados de la sexta sección buscando una contestación”, amplió Natali.

La situación también preocupa a las autoridades municipales, que si bien no tienen injerencia directa en la obra son quienes administrar el fondo educativo que cada año gira la provincia. Para el intendente municipal, Héctor Gay, reparar el frente excede por su costo a esos recursos.

“Con el Fondo educativo hicimos obras en la Escuela, como nuevos sanitarios y la colocación de un ascensor. Pero intervenir en la fachada nos supera. Por eso venimos haciendo gestiones para que provincia destine dinero por fuera del fondo. Hubo algún indicio desde Infraestructura provincial de estar de acuerdo en generar esos recursos extras, pero hasta ahora no ha habido nada en concreto. Una cosa es clara: si destinamos el fondo educativo a reparar la fachada no podríamos hacer ninguna otra obra en el resto de las escuelas de la ciudad. Pero bueno, la provincia parece no tener una decisión política para poner en valor el edificio”.

Por último, Lorena Mishevitch, presidenta del Consejo Escolar, señaló que antes de intervenir la fachada es necesario hacer la reparación integral de la cubierta del edificio.

“En 2022 desde la provincia nos habían prometido destinar 100 millones de pesos para ese arreglo, dinero que nunca llegó. Este año ajustaron el presupuesto a 227 millones. Sin tener los techos reparados no se puede avanzar”, aseguró.

Autoridades del área educativa local dijeron a La Nueva. que se encuentran a la espera de la fecha de licitación de la obra e indicaron que desde La Plata ya se confirmó que se destinará esa suma de dinero a la refacción.

Por último, Mishevitch mencionó una posible “mejora” para el frente hasta tanto se pueda concretar su puesta en valor.

“Nos dijeron desde provincia que tienen la idea de reemplazar el cerco por redes frente al edificio hasta que se pueda concretar la puesta en valor”.

Como puede verse en estos testimonios, en los últimos cinco años no se han conseguido respuestas, no hay una decisión política de hacer la obra y se advierte desinterés e indiferencia desde la provincia.

El cerco es además testimonio de algo mucho mayor: de décadas de falta de inversión en las necesarias obras de mantenimiento y de una política en infraestructura escolar pobre y deficiente.

El valor de un edificio

La Escuela Nº 2 Gobernador Valentín Vergara es fundacional de la educación primaria en nuestra ciudad, habilitada en 1857. En 1926 comenzó la construcción del edificio de calle Vieytes, por gestión del entonces diputado Valentín Vergara, quien, ya siendo gobernador, lo inauguró en 1928.

De líneas neoclásicas, se destaca ese lenguaje en el acceso, mientras que distintos ornamentos y molduras se distribuyen por su fachada.

Al celebrar sus 150 años, en 2007, el acto se debió realizar en la calle, teniendo como telón de fondo el edificio, ya que por su mal estado no resultaba adecuado hacer la celebración en el interior.

Publicidad mal habida

La valla preventiva ha tenido un uso adicional que terminó por convertirla en un verdadero mamarracho utilizada como pantalla publicitaria, llena de afiches, avisos y escritos de todo tipo, color y especie.

La pregunta es: ¿está permitido colocar publicidad en esos lugares? La respuesta es “ni”. La ordenanza 17876 promulgada en 2014, tiene como objeto regular la publicidad en los espacios públicos “con el fin de proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y la imagen de la ciudad”. Es decir que claramente estas pegatinas son agresivas.

Y en su artículo 7º indica que se podrán colocar anuncios publicitarios en vallas provisorias de obras en construcción “siempre que hayan obtenido autorización por parte de los propietarios”. Con lo cual es dable suponer que ninguno de esos afiches está autorizado.

Por otra parte indica que “los pedidos para colocar anuncios publicitarios en edificios Patrimoniales serán analizados en forma particularizada por la Autoridad de Aplicación.

Una salida simple y efectiva es colocar en el vallado la leyenda “Prohibido fijar carteles”. Esa indicación está puesta en el cerco que rodea al edificio de la Aduana-AFIP en avenida Colón y Estomba, una esquina estratégica donde jamás se ha pegado un cartel.

Por último, colocar publicidad en lugares no autorizados es una falta prevista en la ley provincial, que se castiga con entre 1.500 y 5.000 UF, que a valor actual representa una multa de entre $ 306.000 mil y $ 1.021.000.

La ciudad de las siete vallas

En 1952 Berta Gaztañaga publicó “Ciudad de siete puertos” (“Ciudad de siete puertos, ciudad mía/Blanca novia del mar”), en referencia a la cantidad de muelles existentes en esa época.

Hoy podemos hablar de “Ciudad de siete cercos”, vallados o con pantallas los edificios del Correo, Club Argentino, Escuela Nº 2, Ex Centro de Compras, Aduana, Edificio Sanguinetti (Brown al 400) y el ex Café Nº 1, primera cuadra de calle Chiclana. Todos preventivos.