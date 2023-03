De profesión, fotógrafo de océanos y domador de olas

Terence nació prácticamente en el agua. Su vida está marcada por las grandes olas de las playas sudafricanas de Orange Rocks, Hibiscus Coast, KwaZulu y Natal que recorre junto a su fiel compañera, una máquina de fotos submarina".

"Si bien nací en la ciudad de Potchefstroom, cuando tenía unos meses de vida me mudé a Margate, al lado del Océano y crecí en ese maravilloso lugar", cuenta Terence Pieters, de 32 años, fotógrafo de Oceános.

Pero, los comienzos de Terence se dieron partiendo de la fotografía tradicional y "tomando fotos de todo lo que se le cruzaba".

"Me gustaba mucho y sentía que era mi profesión. No estaba pensando en tomar fotos de océanos en ese momento, ni siquiera sabía que era posible seguir esa línea de fotografía. Trabajé en un crucero durante un par de años como fotógrafo y esa parecía ser la mejor opción a tiempo completo. Había podido ver el mundo y ganar dinero al mismo tiempo, pero después de unos años me di cuenta de que simplemente no era para mí".

Tormenta en el mar: Lo que ve Terence y luego, lo que capta la cámara.

Y luego de una vida de surfista y bodyboarder (NdR: donde se utiliza una pequeña tabla de espuma sintética), el océano y los paisajes que regalan sus mareas pasaron a formar parte de su vida.

"Desde los 6 años que vivo entre las olas, estaba fascinado y a la vez, muy cómodo y fue ahí que pensé en combinar mis dos pasiones: el océano y la fotografía. Empecé a tomar fotos de olas desde tierra y pronto invertí en una carcasa de agua para poder nadar en el océano con mi cámara y fotografiar las olas desde la perspectiva que había estado viendo toda mi vida. Y a partir de ahí me enamoré al instante. Ahí decidí que quería hacer eso por el resto de mi vida, sin importar riesgos, y aunque en un principio no pudiera vivir de eso", admite.

Una de las tomas de las olas gigantes de Sudáfrica.

Con el tiempo, Terence se animó a compartir en línea -su Instagram tiene más de 600 mil seguidores- sus primeras tomas de las olas sudafricanas gigantes .

"Me encontré con que era extremadamente difícil crecer en las redes sociales y más aún ganar dinero con este trabajo. Pero afortunadamente entré en esto sin esperar nada a cambio, simplemente porque amaba hacerlo. Pero después de 3 años de publicar todos los días, parte de mi trabajo se volvió viral y obtuve una gama más amplia de espectadores en todo el mundo, lo cual se convirtió en una gran bendición".

Terence muestra en el video algunas de sus mejores tomas.

Las fotos de las playas argentinas lograron seducir a Terence, quien no descarta viajar en un futuro cercano para poder retratar las olas de la costa de nuestro país.

Una composición que realizó para el Día de los Enamorados

"¡Me encantaría visitar la Argentina! La belleza y ventaja de mi trabajo, es que las olas están en todo el mundo. Pero cada ola es tan diferente entre sí que las posibilidades son infinitas y eso que ni siquiera tienen que ser perfectas para ser hermosas, pero si tuviera que decir dónde creo que están las mejores olas para fotografiar sería en Tahití y Hawái. Sin dudas me encantaría viajar a esos lugares también".

Aunque en Sudáfrica es posible ser fotógrafo a tiempo completo, ya sea fotografía de bodas o comercial, definitivamente y como en otros países del mundo, Terence cuenta que "no resulta fácil y que hay que destacarse del resto porque hay mucha competencia".

"Cuando se trata de ganarse la vida únicamente con la fotografía del océano, no es nada fácil. La mayoría de la gente solo lo hace como pasatiempo porque no es suficiente por sí solo para convertirse en una carrera de tiempo completo. Me siento muy bendecido de que mi trabajo haya sido presentado a una audiencia más amplia y, por primera vez, veo que puedo dedicarme a esto a tiempo completo y a la vez, animar con mi trabajo a todos a ser más respetuosos con el océano y la naturaleza en general. Vivimos en este hermoso Planeta y es nuestra responsabilidad cuidarlo", concluyó.

En las redes, se puede ver más videos y trabajos de Terence: https://www.instagram.com/orangerocks.za/ y en su página web: https://www.orangerocks.co.za/