El Comedor Arco Iris solicita útiles escolares: "Hay muchas necesidades"

"¿Qué me llevó a hacer la Campaña de Útiles Escolares? Una nena de 12 años, que me pidió que si llegaba a tener útiles se los diera aunque sea en una bolsita, que no importaba si no era mochila; y zapatillas", dijo Daniela González, referente del comedor Arco Iris.

Comentó que por este motivo, porque las necesidades son muchas, surgió la idea de solicitar donaciones de artículos de librería como mochilas, cartucheras, cuadernos y lápices, entre otros, para entregar a los niños y adolescentes del barrio noroeste que más lo necesiten a pocas semanas del comienzo de otro ciclo lectivo.

Indicó que el comedor viene trabajando y está de pie gracias a la solidaridad bahiense y al trabajo a pulmón de los voluntarios.

No se publican los rostros de los niños para preservar su identidad.

"Hacemos esto pensando en que los chicos no tienen la culpa. No pertenecemos a ningún grupo político ni cobramos por trabajar en nuestro comedor. Cada voluntario o voluntaria tiene su laburo particular", remarcó.

"Este año no pensábamos hacer la campaña pero vimos que varias familias no tienen recursos y no esperan del Estado, les da vergüenza pedir ayuda pero no les alcanza con las changas. Hoy una mochila no cuesta menos de 9 mil pesos", dijo.

Las donaciones se reciben en Bravard 1961 y el teléfono de contacto es 2915029836.

El comedor también busca quién los pueda apadrinar con alimentos, pañales y demás mercadería.

"Todo es bienvenido, los recursos se nos agotaron, somos una entidad de bien público", subrayó y agradeció a la gente que viene acompañando este proyecto desde el primer día con lo que puede.

"La demanda del comedor subió un 80 por ciento. Atendíamos a 236 familias con viandas y estamos donando verduras que conseguimos pero hoy la cantidad ya superó todo", destacó.

Aseguró que si bien el Municipio ayuda con tarjetas y alimentos no llegan a cubrir las necesidades de tantos chicos.