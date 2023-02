Brian Altamirano : "Ojalá la falla desaparezca y podamos lograr la heroica", sostuvo

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

De los integrantes del “Top Ten” es el único fuera del selecto grupo que, una vez que culmine la fase regular, se ganará el derecho a animar la definición del Campeonato Estival 2022/23.

El escenario no es el ideal, pero, mientras las matemáticas lo den, Brian Altamirano dará batalla y los correrá a todos hasta debajo de la cama; fiel a su estilo y a la esencia de su apellido dentro del Midget.

El principal obstáculo del Principito, hijo de Claudio, el chasista histórico del taller, no es tanto la calculadora, sino una maldita falla mecánica que condicionó prácticamente el total de su perfomance durante las diez fechas disputadas.

“Fue uno de los campeonatos más complicados. En principio hicimos una gran apuesta, modificando mucho el chasis con la idea de mejorar lo del año pasado, que, si bien había sido bueno, sentíamos que habíamos tocado un techo de rendimiento. Pero nos encontramos con una falla que recién la pudimos descubrir estos días y que nos condicionó prácticamente en toda la etapa regular”, explicó.

“Se revisó el motor, se cambiaron un montón de elementos, sobre todo del sistema eléctrico, y siempre había cosas que nos distraían para ir corrigiendo, pero nunca dábamos con el real problema. Recién esta semana descubrimos que era la ficha de contacto de arranque del auto. Y eso hacía fallar todo el sistema y sobre todo el motor, lo que me generaba enormes problemas para girar normalmente”, agregó Brian.

—Así y todo tuviste tus buenos destellos y parciales…

—Sí, es verdad. Pude liderar varias semifinales y quedarme con el mejor tiempo en series en una fecha. Pero siempre pasaba algo que condicionaba el andar y terminaba con las manos vacías. El auto largaba mal, no giraba bien y eso hacía que ni siquiera pudiésemos ponerlo a punto, porque nunca hubo un parámetro con el motor funcionando bien. Nos bajoneó mucho, pero creemos que el problema está resuelto.

“Creo que conductivamente sigo en condiciones y que todo pasó por lo que dije. Así y todo me las pude rebuscar para dar pelea y estar, mal que mal, con chances de poder entrar. Obviamente no paramos de trabajar y ni hablar con el equipo, mi viejo, los chicos y Tito Purretta (su motorista). Lo que pasó nos unió mucho y creo que ahora todo puede funcionar muy bien. Tengo muchas ganas de volver a andar bien, vamos a darlo todo los dos viernes. Estamos lejos y a la vez no tanto”, confió Brian, situado 33º en el campeonato, a 17,60 del último cupo rumbo al playoff, ocupado de momento por Sebastián Pérez.

—Mientras haya posibilidades, hay que pelearla.

— ¡Olvidate! Además, todavía, al margen de la falla, hay mucho por hacer con este auto. Intentaremos mejorarlo, sobre todo en puesta a punto. Ojalá que el sorteo acompañe, que la falla desaparezca y podamos hacer la heroica, como ya se ha hecho en otra oportunidad.

“Creemos que no estamos tan perdidos y que le podemos sacar mucho provecho a este auto. Le daremos otra oportunidad para tratar de plasmar en pista todo el trabajo y ver si los cambios y la apuesta que se hizo rinde, y si no volveremos para atrás a lo que teníamos anteriormente y que funcionaba muy bien”, cerró Altamirano.

Calculadora en mano

La undécima fecha del Campeonato Estival de Midget 2022/23, a disputarse esta noche desde las 20:45, tiene aires de definiciones hacia la etapa más emocionante del mismo, nada menos que el Playoff.

Apenas 54 puntos nos separan del comienzo de la fase decisiva del ciclo veraniego, con un cuantioso número de máquinas encerradas en pocos porotos y un sinfín de ecuaciones posibles y variables en función de resultados.

Lo importante a saber, a solo dos carreras de la culminación del tramo regular, es que solo Luciano Vallejos, Luciano Franchi y Sebastián Burgos tienen pasaje seguro al playoff.

Inversamente, y al ampliarse el cupo de participantes (hasta el certamen pasado solo doce almas avanzaban de instancia), del 18º (Sebastián Pérez) al 37º (Axel Garabán), apenas hay 27 puntos de diferencia. Panorama más que abierto...

Informa la comisión interventora del Club Midgistas del Sur que el valor de la entrada general al Héctor Evaristo Plano aumentó a 1000$, al tiempo que los menores y jubilados abonarán 500$.

Campeonato: 1) Luciano Vallejos, 221.35; 2) Luciano Franchi, 212.05; 3) Sebastián Burgos, 137.20; 4) Fernando Caputo, 122.13; 5) Ezequiel Roth, 112.03; 6) Emiliano Urretabiscaya, 106.25; 7) Claudio Roth, 105.75; 8) Kevin Altamirano, 102.93; 9) Leonel Ramos, 85.38; 10) Matías Oyola, 83.10; 11) Fernando Bonivardo, 82.68; 12) Juan Cruz Rodríguez, 82.43; 13) Carlos Puccinelli, 81.15; 14) Roy Altamirano, 80.70; 15) Esteban Mancini, 78.58; 16) Javier Rouaix, 75.48; 17) Javier Fritz, 72.88 y 18) Sebastián Pérez, 72.10.