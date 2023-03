Una contundente victoria elaboró 9 de Julio ante Comercial, al vencerlo 95 a 49, en la reanudación del torneo de Segunda del básquetbol local.

A pesar de no contar con José Gutiérrez (lesión en un dedo) y Alan Prost (esguince), los locales impusieron diferencias desde el primer cuarto, desnudando también las limitaciones de la visita, que no contó con Pablo Pollio (vacaciones) y ya no tuvo a Alan Pan (jugará en Atenas de Mendoza).

Lucas Lucchetti fue la figura de "9", aportando 13 puntos (1-4 en triples, 4-7 en dobles y 2-2 en libres), más 10 asistencias y 10 rebotes.

También tuvieron una buena producción los hermanos Costa. Manuel, sumando 23 puntos (3-6 en triples, 6-7 en dobles y 2-4 en libres) y Albano, 20 (1-1 en triples, 8-9 en dobles y 1-1 en libres).

De esta manera, "9" mantiene la punta, aunque con un partido más que Pacífico, su firme perseguidor, quien tiene ventaja en los partidos entre sí.

Justamente el verde superó sin inconvenientes a Barracas, por 80 a 49, dominando en tres cuartos, a excepción del segundo.

Se destacaron Branco Salvatori, con 8 rebotes y 8 asistencias y Genaro Pisani, quien aportó 11 rebotes y 10 puntos.

Velocidad, por su parte, logró un triunfo clave frente a Altense, por 70 a 62, a pesar de no alcanzar la ventaja (de 16) que le sacó el verde en la primera rueda y pensando en un posible empate en las posiciones.

El azulgrana tuvo como figura a Luciano Vecchi, responsable de 10 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias.

Pellegrini le sacó un poco más de ventaja a Whitense, a quien volvió a ganarle, esta vez, por 88 a 76.

Emanuel Taboada resultó clave, sumando 17 unidades y 11 rebotes.

En cancha de Argentino se cumplió el adagio "técnico que debuta gana", con la presencia de Renzo Balducci en el banco local, que superó ampliamente a La Falda, por 79 a 35.

Gastón Rivera resultó el más efectivo, con 16 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias.

Otro caso similar se dio en Punta Alta, donde Juan Sergio Palumbo festejó su primer partido al frente de El Nacional, venciendo a Espora, por 107 a 74.

Un buen regreso tuvo Mariano Blanche, autor de 22 unidades y 13 rebotes.

Y, para no ser menos, Pablo Kooistra también se anotó un triunfo en su primer partido al frente del colista Ateneo, que derrotó a Los Andes, el otro puntaltense, por 57 a 49.

En el vencedor sobresalió la tarea de Franco Bettio con 12 puntos y 14 tableros.

Libre tuvo Independiente.

Próxima fecha

El viernes se medirán, desde las 21, Pacífico-Argentino (arbitraje de Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaino y Lucas Andrés), Los Andes-9 de Julio (Néstor Schernenco, Juan Matías y Lucas Mazzarini⁩), Pellegrini-Independiente (Eduardo Ferreyra, Ariel Mallimaci y Leandro Bressan⁩) y Comercial-Barracas (Horacio Sedán⁩, Mariano Enrique y Francisco Irrazábal⁩).

También, El Nacional-Whitense (Sebastián Giannino, Joaquín Irrazabaly Ludmila⁩ Munz⁩), Altense-Ateneo (Sebastián Arcas, Juan Jaramillo y Juan Cruz Schernenco) y La Falda-Espora (Mauro Reyes, Diego Kessler y Camila Robles).

Posiciones

1°) 9 de Julio (21-2), 44 puntos

2º) Pacífico (21-1), 43

3º) Velocidad (16-7), 39

4º) Altense (15-7), 37

5º) Comercial (14-8), 36

6º) Argentino (14-8), 36

6º) Pellegrini (13-10), 36

8º) Whitense (11-11), 33

9º) Los Andes (9-13), 31

10º) El Nacional (8-15), 31

11º) Barracas (8-14), 30

12º) Independiente (7-15), 29

13º) La Falda (5-18), 28

14º) Espora (3-19), 25

15º) Ateneo (3-20), 24 (*)

(*) Perdió los puntos ante 9 de Julio.