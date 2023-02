Estrella sacó pecho y se fue más líder que nunca del Casanova

Un andar prolijo y un muy buen último cuarto le permitieron a Estrella seguir siendo el equipo a vencer en el torneo de básquetbol femenino de primera división, que anoche regresó tras el receso de verano.

Por la décimo tercera fecha, el auriazul se impuso por 57 a 54 a Estudiantes y sigue mirando a todos desde arriba pese a que no contó con su base titular, Ana Liz Carcas, por motivos familiares.

El albo, que contó con el debut del entrenador Mario Zaccara (reemplazó a Nicolás Becchina), llegó a sacar 8 de luz (47-39) en el cierre del 3ºC gracias a un triple de Estefanía Frapiccini.

Sin embargo, a partir de allí se secó y la visita, con mucha paciencia y variantes, fue limando la diferencia.

En el último tramo, que el equipo de Luciano Deminicis ganó por 16 a 7, fue vital la defensa pero también los aportes ofensivos de Guillermina Rial y Mariannella Pye.

Un triple de Nerina Franco colocó al frente al auriazul 47-49 y, si bien nunca logró despegarse, manejó con personalidad la ventaja a favor hasta el final.

Las hermanas Juliana (12 puntos, 7 rebotes, 5 recuperos) y Josefina Brossard (9 tantos, 9 tableros) se destacaron en Estudiantes.

Mientras que Rial (17, con 3-7 a distancia), Camila Cabrera (5 y 15 recobres), Pye (8 y 4) y Franco (8) sobresalieron en la visita.

Juliana Brossard busca la penetración ante Cabrera

Además, El Nacional derrotó como local a 9 de Julio, que contó con el debut de Belén Tombesi, por 76 a 66.

Descolló la base Victoria Pérez en el dueño de casa, con 27 puntos (6-7 t3), 6 rebotes y 4 asistencias. La escoltaron Paulina Lazar (14 y 9 cristales) , Aldana Chcair (12) y Alondra González (11).

En tanto, por la visita destacaron Emilia Fernández (16), Ileana Corvalán (11) y la propia Tombesi, quien arrimó 15 tantos y 12 rebotes en 21m56.

Josefina Rodríguez intenta el doble corto para el albo

Por su parte, Pacífico le ganó un parejo duelo a Puerto Comercial, por 61 a 49. El DT Lucas Casales debutó en el verde, en reemplazo de Esteban Richotti. El encuentro no contó con estadísticas oficiales.

Por último, Sportivo Bahiense superó por 140 a 16 a Los Andes.

Hubo 31 puntos de Camila Irigoyen, 26 de Abril Lella y 17 de Rosario Albarracín en el tricolor, que alcanzó un nuevo récord de goleo a favor. Al tiempo que Estefanía Cabrera sumó 9 unidades en el elenco puntaltense.

Fecha libre tuvo Olimpo.

Pye cortina y Agustina Rodríguez aprovecha el mano en mano

Posiciones

1) Estrella, 23 puntos (récord 11-1)

2) 9 de Julio, 21 (9-3)

2) El Nacional, 21 (9-3)

4) Estudiantes, 20 (8-4)

5) Pacífico, 18 (7-4)

6) Sportivo, 15 (4-7)

7) Comercial, 14 (3-8)

8) Olimpo, 12 (1-10)

9) Los Andes, 12 (0-12)

Bernardita Marcocci y una bandeja cómoda con mano hábil

Lo que falta

14º fecha (5 de marzo): Los Andes-Estudiantes, Estrella-El Nacional, Comercial-Sportivo y Olimpo-Pacífico. Libre: 9 de Julio.

15º fecha (12 de marzo): Comercial-Los Andes, Sportivo-Olimpo, Pacífico-9 de Julio y El Nacional-Estudiantes. Libre: Estrella.

16º fecha (19 de marzo): Los Andes-El Nacional, Olimpo-Comercial, Estrella-Pacífico y 9 de Julio-Sportivo. Libre: Estudiantes.

17º fecha (26 de marzo):Olimpo- Los Andes, Comercial-9 de Julio, Sportivo-Estrella y Pacífico-Estudiantes. Libre: El Nacional.

18º fecha (2 de abril): 9 de Julio-Olimpo, El Nacional-Pacífico, Estudiantes-Sportivo y Estrella-Comercial. Libre: Los Andes.

Los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5), al mejor de tres partidos, están previsto disputarse los días 9, 16 y 23 de abril.

Las semifinales, a cinco juegos, irán el 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo.

Mientras que las finales, también a cinco, se jugarán los días 4, 11, 18, 25 de junio; y 2 de julio.