Andrés Salman y Pablo Bien, dos bahienses que cruzan el charco para cumplir un sueño

Desafiar los propios límites, exprimir al máximo la fortaleza mental y superar metas a diario.

Esa es la fórmula que motoriza a los triatletas locales Andrés Salman (40) y Pablo Bien (33) hacia el acontecimiento deportivo más trascendental de sus respectivas carreras deportivas.

En el horizonte asoma nada menos que un Campeonato del Mundo. Es decir, la posibilidad de representar al país y a una ciudad en una manifestación deportiva extrema como lo será el Medio Iron Man de Finlandia.

“Hace 20 años que corro y otras veces he podido clasificar al Mundial, pero nunca pude participar. Por eso quería vivir la experiencia de viajar y competir en esta prueba tan importante, cerrando un sueño deportivo para mí”, nos cuenta Salman.

“El triatlón es un deporte muy lindo, pero que solo lo vas a conocer y disfrutar realmente viviéndolo y sintiéndolo desde adentro. Requiere mucha disciplina, constancia y voluntad. Digamos que es una pasión y puede que estemos un poco locos, porque sacrificamos mucho para hacerlo bien”, remarcó.

Su compañero de aventura, aún incipiente en lo que a dicha distancia de carrera respecta (1,9 km de natación, 21,1 km de running y 90 km de bicicleta), concuerda con su colega, aunque con las sensaciones propias de alguien que recién está descubriendo el terreno propio de la modalidad competitiva.

“Recién empecé esta temporada en Triatlón, pero venía haciendo bicicleta y corriendo por mí cuenta. Tuve que intensificar mucho las tareas de running y natación especialmente, y la verdad me gustó mucho. Andrés es un gran compañero, te apoya mucho, transmite todo lo que sabe y hace que todo sea más fácil”, remarcó.

“Lo que viene me genera un poco de incertidumbre, pero a la vez ilusiona mucho. Es una oportunidad que con el ciclismo nunca me había llegado. Poder vivir una experiencia de este tipo no se da todos los días, por eso quería afrontarla. Eso me mantiene muy contento y expectante. Veremos cómo se dan las cosas y para qué estamos”, agregó Bien.

Podrá imaginarse que, dada la exigencia de la prueba, la preparación previa exigirá un esfuerzo casi sobrehumano para los atletas bahienses, clasificados al certamen mundial tras sus respectivas participaciones en el Iron Man 70.3 de Mar del Plata.

Aunque aquí la puesta a punto transita por dos carriles: el físico y, no menos fundamental, el mental.

Pues la fortaleza de la mente será, en muchos casos, la encargada de resetear los circuitos del pensamiento cuando el agotamiento gane terreno y procure frenar el envión.

“La preparación física te lleva muchas horas, más o menos de tres a cuatro por día, intercalando tus actividades diarias, entre el trabajo, la familia y demás. Nosotros somos laburantes, practicamos esto de manera amateur, y eso implica hacer el doble sacrificio. Y creo que ser tan apasionado ayuda a contrarrestar un poco lo duro que puede ser eso”, asegura Salman.

Pablo Bien destaca que, paralelamente a la preparación física y fortaleza mental, la sensación propia de la competición explota en él una marcha extra para sobreponerse a cualquier obstáculo.

“Siempre me gustó entrenar fuerte y competir, por lo que, de alguna manera, siempre estoy ansiando experimentar la sensación de la competencia. Me considero fuerte de cabeza, porque me doy cuenta que puedo desarrollar cierta tolerancia en momentos duros. Se podría decir que el sufrimiento, de momentos, logro transformarlo en placer", destacó.

Pensando en Finlandia

La cita en cuestión se llevará a cabo en Agosto en la ciudad de Lathi, Finlandia, capital de la región de Päijänne Tavastia, situada en las orillas del lago Vesijärvi; la séptima ciudad más grande de dicho país.

“Disfruto mucho el proceso y ver cómo progresivamente el cuerpo va asimilando todo el entrenamiento, porque eso te permite saber cómo estás preparado y qué podés dar en la carrera”, contó Salman.

Bien, por su parte, aventuró: “Estoy tratando de disfrutar el proceso de esta primera temporada, corriendo lo más posible para asimilar mejor la distancia de la carrera. Recién llevo tres Medio Iron Man disputados, que para un Mundial tal vez es poco. Pero de acá a abril haré un par más, para sentirme más cómodo y mejorar la preparación”.