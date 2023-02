Nació Tao, el hijo de Calu Rivero con Aíto de la Rúa

Durante el embarazo de Calu Rivero, sus miles de seguidores en redes sociales vieron evolucionar su gestación, envuelta de rituales, y cómo se ultimaba cada detalle mientras aguardaba el nacimiento. Finalmente, esa espera terminó: cerca del mediodía del miércoles nació Tao, el primer hijo de la actriz con Aíto de la Rúa.

Así lo confirmaron en el programa "Intrusos", que se emite por América. “Nació Tao”, contó Laura Ubfal, quien evitó dar demasiadas precisiones del nacimiento del pequeño. “Un parto hermoso, natural, divino. Nació Tao, por el taoísmo, tao, el camino de la vida”, agregó la periodista.

Días atrás, la flamante mamá reveló el nombre del pequeño -que se había mantenido en secreto hasta el tramo final del embarazo- y contó su particular significado: “El camino de la vida. Es de origen chino y es el más tradicional en ese país”, anticipó, y también mostró el particular ritual que realizó antes de la llegada de su bebé.

“Mover todo al ritmo del tambor, corazón. Si no es ahora, ¿cuándo?”, preguntó la actriz al subir varias historias en su cuenta de Instagram en donde reflejaba cómo vivió ese momento junto a sus seres queridos. Y agregó: “El cielo en la Tierra. Ayer celebramos la transformación”.

Con varias imágenes, la futura mamá mostró los distintos momentos del ritual, al tiempo que agradeció a quienes la acompañaron en el último tramo de su gestación: “Rodeada de amor y mujeres llenas de gracia”.

A poco de dar a luz, la actriz había publicado también unas emotivas postales junto a su pareja. “Fluyendo con la naturaleza (In the flow of nature)”, escribió la influencer en el posteo en el que aparece sonriendo con su panza de embarazo, acompañada por De la Rúa.

Calu y Aíto se conocieron hace catorce años. Por entonces se enamoraron breve e intensamente, pero después cada uno siguió su camino. El año pasado, la vida los volvió a juntar en Punta del Este, donde ella reside parte del año, y se dieron una segunda oportunidad de manera reservada y lejos de los flashes. Hace algunos meses, decidieron formar juntos una familia.

“Quedamos siempre muy bien, es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto trece años después, el padre de mi hijo o mi hija”, reconoció la actriz en una entrevista con el ciclo "LAM" (América). (Infobae)