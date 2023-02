Lucía tiene un don particular y lo quiere usar para pagar sus estudios

Pasaron unos días desde que la "gurú" del orden, la japonesa Marie Kondo, aceptara públicamente que "hijos y hogar impecable" no eran cosas compatibles, para que en la ciudad apareciera una joven que sí cree que en el orden como un estilo de vida.

Lucía Jazmín Insúa, de 23 años, estudia Diseño de Interiores en DECOmobi, una Escuela de Decoración a distancia y desde niña recuerda su "pasión por el orden".

"Siempre decía que de grande iba a ser ordenadora de casas y en eso estoy. Lugar al que voy, si me dan la chance, tiro ideas de qué hacer con la ropa que sobra o cómo cambiar los muebles de lugar para darle una vida más útil", cuenta Lucía.

Alacenas en orden

Cajones de remeras

Pero la idea de "explotar" este don, que no todos tienen, nació hace poco, cuando de casualidad ordenó un cajón en la casa de unas niñas que estaba cuidando.

"Estaba reemplazando a mi mamá, que es niñera, y le ordené a la mamá de las nenas el cajón de la cocina y le encantó cómo se lo dejé. Y no era la primera vez que me decían que ofreciera mis servicios a modo de trabajo, porque hay un montón de gente que tiene desorden y no sabe cómo ni por dónde empezar".

Si bien en otros países es una actividad que resulta muy habitual, en la Argentina no es algo que se promocione tanto.

"Pero mi carrera tiene un costo de 13 mil pesos por mes, y me la paga mi papá que aunque está enfermo, sigue trabajando. Y yo quiero darle lo que gane a él para colaborar con mis gastos".

Antes

Después

En cada proceso de orden, Lucía sigue sus gustos y teorías sobre cómo ganar espacio en lugares reducidos.

"Entro a una casa y lo primero que hago es imaginar todas las cosas que haría, proyecto en mi mente cada cambio que me gustaría hacer. En el caso de los armarios, saco todo y empezamos desde cero. Y siempre le digo a la gente que está bueno renovarse, donar lo que no se use o sobre. Más allá de que algunas cosas tengan una historia para recordar y cueste un poco, está bueno hacerlo. La típica frase 'lo guardo porque algún día la voy a volver a usar', está comprobado que no pasa nunca. Yo les digo que se liberen, porque además hace muy bien dar, porque lo que vos no usas quizás a otro le puede servir".

De las técnicas de la famosa Marie Kondo, Lucía solo se quedó con la de guardar las remeras con forma de "rollito".

"La realidad es que alcancé a ver eso en un video de ella nomás, pero las estrategias de orden que uso, son todas mías. En mi casa ordeno mis cajones y los de mi hermana menor también y siempre siguiendo ciertos parámetros, como por ejemplo lo que más se usa, siempre a mano. No me ofrezco para limpiar, porque lo mío es ordenar y lo hago con mucha pasión y disfrute".

Antes

Más de una vez le ha tocado sorprenderse con algún desorden o un mueble que no cierra, con ropa colgando por todos lados.

"He estado diez horas ordenando en algunas casas, y si bien me llaman la atención algunos líos, me apasiona organizarlos".

Lucía recuerda de manera especial a una señora a quien le ordenó los muebles de la cocina.

"Esta mujer lloraba de agradecimiento, emocionada, porque antes no podía invitar a nadie a su casa, le daba vergüenza. Ella no sabía por dónde empezar a sacar cosas. Hay que entender que a veces el desorden a algunos lo supera y ella me dijo que le cambié la vida. Emociona y da felicidad que te digan eso".

Lucía imagina un futuro dedicado a seguir creciendo en lo que ama: el diseño.

"Si bien hoy me faltan dos años para terminar la carrera, me gustaría irme a otro lugar para continuar creciendo en esta profesión. Mi familia me da ánimos para seguir adelante y en ese camino estamos", cerró.

Quienes quieran comunicarse con Lucía podrán hacerlo al 291-5204630 o al instagram/Facebook: @ home._organize.