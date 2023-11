Eugenia Porta, "hija adoptiva de Bahía Blanca", es finalista de un importante Festival Nacional

Antonia Romano Periodista y próxima licenciada en Comunicación en la Universidad Salesiana (UNISAL). Integra el equipo de redacción web de La Nueva.

Este martes se estará llevando a cabo la final de la quinta edición del Festival de la Canción Argentina, que tendrá lugar en el Teatro Gran Rex y contará con representación local.

Se trata de la pianista y compositora Eugenia Porta, que si bien no es bahiense, se define a sí misma como "hija adoptiva de Bahía Blanca", en donde vive hace muchos años y actualmente se desepeña como profesora.

"No es tan fácil tener un lugar para volcar lo que uno hace, no es tan fácil a nivel artístico. Hay mucha gente muy creativa que hace cosas increíbles y poder compartirlas en estos eventos me parece muy importante", señaló Eugenia a La Nueva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La compositora es una de las 10 grandes finalistas del concurso que reúne a músicos de todo el país que se subirán al escenario del teatro porteño para disputar los títulos de "Mejor Canción" y "Mejor interprete".

Participa con su tango original Llora Buenos Aires, del 2001. "Es nostálgico pero también esperanzador, en un año muy especial para el país. Salió por inspiración y angustia", explicó sobre la pieza.

"Se estaba viviendo un clima bastante tenso y me acuerdo que viajé a Buenos Aires y cuando recorrí por 9 de Julio vi a la ciudad muy venida abajo, muy triste, muy apesadumbrada. Se habían roto cosas, había edificios que estaban grafiteados, habían hecho algunos estragos por ahí", contó.

"Es un titulo que hoy pega bien también, lamentablemente", reflexiona sobre el contenido del tango. Y menciona que, además, volver a la canción le hace apreciar lo sucedido con el paso del tiempo: "Yo no soy la misma, ni en edad, ni en las cosas que viví, ni técnicamente en la música".

Originalmente, Eugenia iba a presentar tres composiciones de su autoría, pero a raíz de un problema con los formularios de inscripción, solo terminó concursando con la pieza que llegó a la final. "Evidentemente no tenían que concursar los otros. Y pasó algo increíble porque me olvidé, no lo tenía en mi cabeza, por mi trabajo y las cosas de todos los días", contó.

"Solamente un día me llegó un mail con el aviso de que quedé seleccionada como finalista con el tango 'Llora Buenos Aires', explicó.

Tango, folklore, rock, pop, música urbana, latina y electrónica, son algunos de los géneros que se hicieron presentes en este festival, en el que 60 grandes figuras artísticas de nuestro país estarán acompañando a los participantes que se presentan hoy en el Gran Rex.

"Tocar en un escenario como el del Gran Rex es como decir 'paso de la nada a todo', y me lleva a pensar también en un cierre de ciclos, personales y de toda índole", reflexiona la artista.

"Yo hace mucho tiempo que vengo componiendo cosas y no es tan fácil difundirlas, tampoco sé exactamente cómo hacerlo. El hecho de poder presentar una obra con muy buenos músicos, con toda una producción y muchas cosas nuevas, me hace estar muy agradecida", afirma.

Para Eugenia, gane o pierda, "ya está": el reconocimiento de su obra le basta para sentir que ganó. "Más allá de todo, me parece que es la oportunidad para poder pensar en dedicarme a componer, que es 'el alma' y sale desde lo más profundo".

La compisitora recuerda que, si bien la elección de "Mejor Intérprete" estará únicamente a cargo del jurado, el público puede participar, a través de una votación, de la decisión de quién ganará la "Mejor Canción". Se transmite hoy por TV Pública.