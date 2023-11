Riquelme será candidato a presidente de Boca y competirá contra la lista de Macri

Juan Román Riquelme será candidato a presidente de Boca Juniors por parte del oficialismo en los comicios del sábado 2 de diciembre. El ídolo será la principal cara de su lista, conformada por varios integrantes de la agrupación “Soy Bostero” que se había aprobado por unanimidad hace algunos meses: estará acompañado por Jorge Amor Ameal, actual titular de la instttución, pero en este caso en el rol de vicepresidente.

Riquelme es el vicepresidente segundo de la actual gestión que preside Ameal, y será la primera vez que integre una fórmula ya que en la anterior elección, el 8 de diciembre de 2019, el vicepresidente primero resultó Mario Pergolini, quien ahora apoya a la lista opositora. El legendario enganche xeneize tiene 45 años y podría cumplir su sueño de ser el máximo dirigente de la institución, acompañado por el actual presidente Jorge Ameal, de 75 años.

En la gestión de cuatro años de la actual conducción, Boca ganó seis títulos: dos del torneo largo y cuatro copas de la Liga Profesional. En esta temporada, el único logro fue haber llegado a disputar la final de la Copa Libertadores, que el Xeneize perdió ante Fluminense por 2 a 1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Ahora, le queda ganar la Copa Argentina para ingresar a la Copa Libertadores 2024.

Jorge Amor Ameal, actual presidente de Boca, junto a Juan Román Riquelme.

Días atrás, Riquelme aseguró que las próximas elecciones en Boca Juniors se plantean un escenario “muy simple” para los socios: “seguir siendo un club de fútbol o ser utilizados para hacer política”. El vicepresidente destacó los cuatro años de gestión de la Comisión Directiva actual, deslizó su participación en los comicios de diciembre y denunció presiones de la justicia hacia su familia. ”La gente tiene que ir el 2 de diciembre a disfrutar, que vayan todos, debe ser una gran fiesta. Hay que votar para defender a nuestro club. Estas elecciones van a ser muy simples para los hinchas: ¿Queremos seguir siendo un club de fútbol o ser utilizados para hacer política”, se preguntó.

“Todos somos personas con dos brazos, dos piernas, no creo que nadie tenga más poder que nadie”, relativizó al ser interrogado por el regreso de Macri a la vida institucional de Boca. Riquelme enumeró los logros de la gestión actual: “Somos el club que más ganó en estos cuatro años, jugamos todas las finales, venimos de jugar la final de la Copa Libertadores, debutaron 34 chicos en primera división, tenemos 28 millones de dólares a favor en la caja y el año que viene debemos cobrar entre 13 y 14 millones más por las ventas de (Alan) Varela y (Luis) Vázquez”.

El vicepresidente segundo y cabeza del Consejo de Fútbol recordó que el Gobierno anterior de Daniel Angelici, socio político de Macri, “entregó el club con deuda en 2019″, una situación revertida por la Comisión Directiva de Jorge Ameal en un contexto complejo.

”Insisto, el club tiene 28 millones de dólares a favor, está registrado en el balance y el socio lo tiene disponible en la página web. Más claro imposible. Ellos vendían que el club era una maravilla pero lo entregaron con deuda. Son perfeccionistas en ocultar”, apuntó.

Lanzamiento

En la jornada de ayer, en un evento que se desarrolló en el salón del sindicato de los gastronómicos ubicado en el centro de la Capital Federal, Andrés Ibarra y Mauricio Macri presentaron su lista de oposición en la que finalmente no participará Jorge Reale, quien se había postulado en un principio como una nueva fuerza opositora y mantuvo reuniones que no llegaron a buen puerto. Bajo el lema “Pasión + Gestión”, el binomio presentó a otros nombres que ya pasaron por comisiones anteriores como Carlos Aguas, Edgardo Alifraco, Leandro Crespi (hijo de Juan Carlos), Diego Lajst (iba a ser compañero de fórmula de Reale), Marcelo London, Pedro Orgambide, José Palmiotti, Natalia Pompilio (hija de Pedro, ex presidente del club), Royco Ferrari y Mario Pergolini (fue compañero de fórmula de Ameal en 2019 y renunció por diferencias con Riquelme en marzo de 2021).

En las últimas elecciones Ameal ganó con el 53% de los votos contra el 30% de Christian Gribaudo, lanzado por Daniel Angelici, el presidente saliente y hombre fuerte de Macri, y contra el 16% de José Beraldi (en esta campaña apoyará a la oposición, aunque sin protagonismo directo ya que no integrará la lista). (con información de Infobae)