Dólar, el Papa, plagio y Banco Central: los cruces más picantes entre Massa y Milei en el debate

Los postulantes presidenciales de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, se sacaron chispas durante el debate presidencial en la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires.

En los primeros ejes temáticos, Economía y política internacional, Massa eligió la estrategia de pedirle a Milei que aclare sus dichos sobre los distintos temas vertidos en la campaña.

El libertario eligió no responder algunos de los temas, pero sí lo hizo en otros. A continuación, los principales cruces entre los candidatos presidenciales.

Dolarización, subsidios y acusaciones de "mentir"

El primero se dio por la economía, cuando Massa le pidió respuestas "por sí o por no" a Milei sobre subsidios, Vaca Muerta, a dolarizar la economía, privatización de los ríos y mares, y la eliminación del Banco Central.

"A mí no me vas a condicionar, ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios", aseguró el libertario y aclaró que las tarifas "no se van a tocar" hasta que mejore la situación económica.

Ante el tono alto de Milei, Massa le planteó: "El debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente espera respuestas, atacando, agraviando no lo vas a conseguir".

"No te agredí, no mientas expreso con pasión la indignación que genera tu gobierno", le dijo el diputado nacional.

Massa lo acusó de "mentir" porque en un programa de televisión había dicho que iba a sacar todos los subsidios: "Estamos ante alguien que o mintió toda la campaña o esta mintiendo esta noche".

El Papa, Thatcher y relaciones internacionales

En el segundo eje, "Relaciones de Argentina con el mundo", Massa también tomó el rol de interrogar a Milei por sus dichos sobre el Papa Francisco.

El ministro de Economía sostuvo que el libertario había llamado a Francisco como "representante del maligno" en la tierra y le preguntó si le iba a pedir perdón, algo que también hizo en el debate anterior.

"Lo que diga un integrante o un seguidor no quiere decir que sea la posición de La Libertad Avanza", afirmó Milei, y luego agregó: "No tengo problemas en pedir disculpas cuando uno se equivoca".

Luego, el líder del Frente Renovador también lo cuestionó por haber destacado la figura de la ex primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, a quien calificó como "enemiga" de la Argentina.

"Es una enemiga de la Argentina, ayer hoy y siempre y para mí no es una figura", resaltó Massa, que invitó a la tribuna al ex jefe del Ejército Martín Balza.

Otro intercambio también se dio por la relación con China y Brasil, a lo que ante consultas de Massa, Milei sostuvo: "Vos tenías un presidente que no hablaba con Bolsonaro, qué importa si yo hablo o no hablo con Lula".

Equilibrio mental, denuncias y cruces por Macri y Cristina

El tercer eje fue el de la Educación, cuando se cruzaron por la propuesta de arancelar las universidades, a lo que el libertario admitió que esa idea es "de tercera generación", por lo que no se aplicará "a corto plazo" de llegar al Gobierno.

Massa, en tanto, desafió a Milei, a realizarse un "psicotécnico", tras hablar del "equilibrio mental" que debería tener el próximo mandatario nacional.

Luego de que Milei lo acusara de integrar un gobierno "corrupto" y "ladrón", Massa le espetó: "¿Tenés pruebas? Si no, retractate".

"Es vos o yo, no vine a discutir a Macri ni a Cristina, ni al pasado, es vos o yo", remarcó el ministro de Economía.

Así empezó un cruce que derivó en que el oficialista hablara de la "capacidad y el equilibrio mental" que debe tener un Presidente.

"¿Y vos lo tenés?", ironizó Milei, a lo que Massa respondió: "Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste".

En ese marco, sacó a relucir un dato no conocido hasta el momento sobre que el libertario había trabajado en el Banco Central, a lo que le atribuyó sus ganas de "destruir" esa entidad.

Milei admitió que trabajó como "pasante", y el líder del Frente Renovador le reclamó que diga "por qué se fue".

"¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, entiendo que estés enojado con el Banco Central porque en algún momento te sentiste rechazado", evaluó.

Acusaciones de plagio y Macri

Luego de que Massa pusiera sobre la mesa la diferencia de salarios entre hombres y mujeres por la misma tarea, el libertario rechazó esa idea: "Me sorprende que siendo ministro de Economía no sepas leer los datos. Fracasé cuando te quise enseñar".

Cuando el candidato liberal acusó a Massa de no haber leído bien sus trabajos de investigación económica, el ministro retrucó con

una denuncia: "Javier no puedo citar tus referencias bien porque en el último libro que publicaste tenés tres denuncias de plagio".

Enojado, Milei lo tildó de "mentiroso", ante lo cual -risueño- Massa lo acusó de estar guionado por Macri.

"Te escribió Macri, eh", apuntó Massa, que también en otro momento de la discusión recalcó que el PRO "lo abandonó" por no estar presente ningún representante del macrismo en la tribuna de la Facultad de Derecho.

Chicanas por Tigre y el tiempo de la palabra

Al hablar de seguridad, Milei tomó la posta y tras cuestionar la doctrina "Zaffaroni", afirmó: "Reconozco que fue bueno lo que hiciste en Tigre, pero cada vez que fue a las elecciones tu mujer perdió siempre. O te conocen demasiado a vos".

Tras la chicana del libertario, Massa respondió con otra y le recordó que años atrás lo acompañó "en el Frente Renovador" como asesor.

Durante ese eje temático se dio otro momento de incomodidad, cuando Massa terminó de hablar y Milei le dijo: "¿Cuál es tu pregunta?".

"Ninguna, te cedo la palabra", respondió el ministro, a lo que Milei volvió a dársela, y Massa aseguró que era porque no había estudiado. (NA)