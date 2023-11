“Si asciende vuelvo, en la Primera Nacional no juego en otro equipo que no sea Olimpo”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Instagram: @sergiopeysse

Twitter: @elpeche1973

Después de disputar 20 partidos y de superar una lesión en su rodilla izquierda, que lo mantuvo al margen de la competencia durante tres meses, el defensor bahiense Martín Ferreyra calificó como “positiva” a la temporada que acaba de culminar con su equipo, Estudiantes de Caseros, en la Primera Nacional.

“Tincho”, que el domingo estuvo en el estadio Roberto Carminatti viendo a Olimpo, al cual sigue perteneciendo por haber extendido su vínculo contractual hasta 2025 antes de ir a préstamo al Pincha albinegro, reconoció que viendo el partido desde la platea se sufre más y que al igual que sus excompañeros sueña con ese ascenso tan postergado que desvela al mundo aurinegro.

“En este club me tocó vivir un montón de situaciones, muchas alegrías y algunas decepciones, pero el plantel actual inspira fe y confianza, por eso todos los días pienso que el objetivo de subir de categoría puede ser posible”, adelantó el central zurdo antes de meterse de lleno en lo que fue este 2023.

“Tenía ganas de ir a probarme a un nivel superior y Olimpo me dio esa posibilidad. Al comienzo del certamen tuve la chance de jugar varios partidos seguidos, hasta que me frenó una bursitis en la rodilla izquierda que me hizo perder mucho terreno. Al final terminé sumando minutos y estuve en la consideración del técnico, y eso me dejó más que tranquilo. Fue una experiencia enriquecedora”, sostuvo el defensor de 27 años, con 189 presencias vistiendo la casaca olimpiense, entre Liga del Sur, Reserva de AFA, Superliga Argentina 2018, Primera Nacional, Copa Argentina y Federal A.

“Habíamos arrancado bien el torneo, por ahí no teníamos un juego vistoso, pero eramos efectivos y defendíamos bien. Contamos con muy buenas individualidades, pero quedamos en deuda en lo colectivo; no fuimos regulares y eso nos imposibilitó entrar al Reducido”, explicó Martín.

Estudiantes finalizó 14º en la Zona B, a 13 puntos de Ferro, octavo y, a su vez, el último pasajero del Grupo de los siete (del 2 al 8) que clasificaron a los playoffs en busca del segundo ascenso (el primero lo consiguió Independiente de Rivadavia al doblegar a Almirante Brown en el duelo de líderes de Zonas).

El rendimiento del conjunto que representa al partido de 3 de Febrero fue de mayor a menor, sacó 36 unidades sobre 102 posibles (8 éxitos, 12 empates y 14 derrotas) y de los últimos 6 cotejos de la fase regular obtuvo 2 pardas y 4 traspiés.

“Como ganamos en las cuatro primeras fechas, esos 12 puntos nos mantuvieron cerca del Reducido casi hasta la mitad del campeonato, pero nos costó encontrar una seguidilla de resultados que nos permita mantener un equilibrio futbolístico y emocional. El hecho de cambiar de entrenadores tan seguido (fueron tres, primero Fernando Ruiz, después Juan Manuel Sara y por último, quien todavía continúa en el cargo, Walter Otta) también nos perjudicó, porque cuando nos adaptábamos a la idea de uno, al tiempo se iba, venía otro y era un volver a empezar. Y así se pasó el torneo”, deslizó con real autocrítica.

“Eso sí, quiero darle valor al grupo humano, futbolistas de excelente calidad y buenas personas”, pidió el longilíneo zaguero de 1,91 metros de estatura que arrancó en las formativas de Bella Vista.

Y esa irregularidad a la que apuntaba Tincho llevó a Estudiantes a sacar la calculadora en la parte final de la temporada.

“Terminamos mirando la tabla de abajo porque se nos acercaban Tristán Suàrez y Chaco For Ever, y dejamos de sufrir cuando decidieron sacar la promoción por el tercer descenso. Igual no la íbamos a jugar, estábamos un poco lejos, pero si la hubiesen descartado antes y no cerca del final, era una presión menos a la hora de afrontar cada compromiso”, contó.

Proyección 2024

Al preguntarle por lo que le depara el destino en el próximo año, el ex capitán de aquel elenco conducido por Carlos Mayor fue directo al núcleo con una respuesta que no muchos hinchas olimpienses podían estar esperando.

“El préstamo con Estudiantes es extensivo hasta 2025, hablé con el presidente (Jorge Barrios) y el DT (Otta) y quieren que continué en la institución, pero todo depende de lo que suceda con Olimpo. Ellos saben que si asciende, la prioridad es jugar con Olimpo en la Primera Nacional.

--¿Qué te pareció Olimpo frente a Atenas de Río Cuarto?

–Se le simplificó el panorama cuando encontró espacios, tuvo vía libre para atacar y metió el gol (por intermedio de Cristian Amarilla, a los 9 minutos del segundo tiempo). No había visto a Atenas en cotejos anteriores, pero me pareció un equipo interesante, ordenado y con futbolistas audaces en la faz ofensiva. Tal vez el hecho de jugar sin presión y no tener nada que perder, más el hecho de venir a enfrentar al mejor equipo del Federal A, lo motivó a atacar y a jugar lejos de su arco.

“La ansiedad del hincha es similar a la del equipo, pero los que miramos desde afuera debemos entender que el objetivo es ir partido a partido, que estos chicos van a dejar la vida por el objetivo que persiguen y el escudo que representan”.

--Y por la historia.

--Tal cual. Sabemos lo que significa Olimpo para los ojos de la región y del país, por su paso en Primera división y por todo lo que sembraron los planteles que participaron en los Regionales durante las décadas del `70, ´80 y `90. En Olimpo sabés que tenés que estar siempre a la altura de las circunstancias, y este equipo sabe a que le debe apuntar; los jugadores entienden que los colores que visten merecen respeto y también una lucha hasta el final en el campo de batalla.

“Acá experimenté sensaciones que te marcan para siempre, que en otros lados por ahí no se dan. Acá juego con mi familia en la cancha, conozco al hincha y sé que me quieren y me valoran. Además, si este grupo asciende, muchos jugadores se van a quedar, y me encantaría acompañarlos. Te repito: en la Primera Nacional no juego en otro equipo que no sea Olimpo”.

--El próximo rival es Independiente de Chivilcoy, ¿te acordás que pasó la última vez que se enfrentaron, también en el Carminatti?

--Uhhh, si, expulsaron a Brian (Guille) antes del minuto de juego, pero con uno menos hicimos un partidazo y terminamos festejando. Hoy es otra historia sabiendo que el empate beneficia a Olimpo; el rival tendrá que salir a buscar el resultado sí o sí, y los chicos nuestros están preparados para todo: esperar, atacar y arrasar.

--¿Qué cierre de año imaginás?

--Solo pienso en el partido que viene. Paso a paso.

