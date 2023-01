Leandro Campos: "Lo más importante de esto es poder divertirse", expresó

La sonrisa era más grande que el rostro. Y no fue para menos, ya que mucho debió esperar Leandro Campos para volver a ser competitivo dentro del Midget, categoría donde supo ganarse la consideración puntera en el pasado.

Entre medio de aquellas buenas temporadas y el grandioso resultado del viernes pasado, el tornquistense padeció más de dos años de malos resultados, golpes y diversas situaciones desafortunadas.

Tal fue la frustración, que el volante serrano, 4º en la pasada final de la séptima fecha del Campeonato Estival, decidió hacer un parate de una temporada y poner la mente en remojo.

“Me bajé para tomarme un descanso, porque no venía de tener una buena temporada y eso me bajoneó un poco. Y a la vuelta, entre el cambio de equipo y que no hay un librito que diga con precisión cómo poner a punto un auto, por ahí costó más de lo esperado encontrar el rumbo”, contó Campos.

El no rendirse y no bajar los brazos tuvo su premio. La máquina roja Nº141, preparada ahora íntegramente en el taller de Sergio Torres en Tornquist, confirmó los buenos destellos de fechas pasadas y fue uno de los autos a batir hace siete días.

“Esto nos empuja y nos da más ganas. El auto hace varias fechas viene mostrando buen andar, pero por ahí nos pasa que no damos en la tecla en puesta a punto durante la noche, y más cuando va cambiando la pista. Todavía no estamos cancheros en eso. Pero en general venimos de menos a más”, expresó Campitos, ganador de dos finales veraniegas y animador de dos Playoffs en la categoría.

“Es una esperanza y una motivación para ir a divertirme, que en definitiva es lo más importante con tanto que uno le dedica a esto. Uno siempre intenta hacer las cosas bien y cuando los resultados se dan el sabor es muy distinto”, agregó.

--¿Por qué se perdió tanto el rumbo?

--Por presupuesto y por intentar distintas cosas. Pasé del taller de (Maxi) Hardoy al de (Fernando) Saldamando y luego intentamos solos, hasta que Sergio (Torres) nos empezó a dar una mano. Así era muy difícil seguir una línea de trabajo. No sabíamos en qué trabajar y hacia qué dirección ir. Pero llegamos al taller de Sergio Torres y la cosa fue mejorando paulatinamente. Y eso porque tanto Sergio como Juanchi (Torres, hijo de Sergio) están encima del auto todo el tiempo, lo que hoy se necesita para poder pelear.

“Juntos son una potencia laburando. Se ponen a hablar y te das cuenta lo mucho que saben. Temíamos que, con todo el laburo que tienen, puedan dedicarle el tiempo que necesitábamos, pero a Sergio le gusta tanto el Midget que nos está dando una mano enorme. Además que somos del pueblo y entre todos siempre nos queremos ayudar”, apuntó Leandro.

--¿Qué distinto es correr cuando el auto es parejo, verdad?

--Absolutamente. Lo que noto es que el piso cambió mucho y para mejor. Eso ayuda un montón para hacer andar un auto. Fijate que en la serie y semi del viernes tuvimos una falla y así y todo salieron muy buenos tiempos (NdR: marcó el segundo mejor registro en series). Y creo que tiene que ver con el estado de la pista; sin eso no podría haber funcionado tan bien. En esas pistas es más lo que se maneja que lo que tenés que jugar con puesta a punto.

--¿A qué le apuntás de ahora en más?

--Que las cosas sigan saliendo redondas, que no vuelva la mala suerte y que podamos divertirnos. Ahora que se acomodó el auto trataremos de seguir andando bien, más allá de los factores que siempre inciden en el Midget. Ojalá sigan alineados los planetas. No estamos lejos del playoff y la verdad me gustaría mucho estar. Pero, en principio, queremos divertirnos y ser competitivos. Lo demás llegará solo como consecuencia de los buenos trabajos.

Se viene el receso

La octava programación del Campeonato Estival 2022/23 marcará una pausa en su desarrollo y la llegada del ya habitual receso competitivo que desde hace años implementa el Club Midgistas del Sur.

Una suerte de vacaciones para los animadores del gran circo, o bien un lapso de tiempo necesario para ajustar clavijas y exprimir el máximo potencial de sus respectivas unidades, a fin de encarar en inmejorables condiciones la recta final del tramo regular.

Desde las 20:45, los motores sonarán y darán vida a una nueva velada mecánica del presente ciclo, el cual el pasado viernes sumó un nuevo vencedor a la rica enciclopedia histórica de la categoría: Ezequiel Roth.

El joven volante se transformó en el sexto vencedor sobre un total de siete competencias disputadas; siendo el campeón Luciano Vallejos, líder del campeonato (ver abajo), el único en repetir halago.

También triunfaron Juan Cruz Rodríguez, Sebastián Burgos, Emiliano Urretabiscaya y Luciano Franchi. Este último, escolta de Vallejos en la tabla general y, a juzgar por potencial, el otro gran auto a batir en el presente torneo.

Claro que todavía resta mucho recorrido por delante y varios protagonistas, que han mostrado interesantes armas mecánicas, por aparecer en la plana mayúscula. O, ¿por qué no?, algún tapado que pueda sorprender...

--Campeonato: 1) Luciano Vallejos, 184.35; 2) Luciano Franchi, 164.80; 3) Fernando Caputo, 105.38; 4) Emiliano Urretabiscaya, 82; 5) Sebastián Burgos, 81.45; 6) Ezequiel Roth, 76.78; 7) Leonel Ramos, 76.38; 8) Juan Cruz Rodríguez, 73.93; 9) Carlos Puccinelli, 69.65 y 10) Claudio Roth, 69.25.