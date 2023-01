Asistencia de Lautaro y clasificación de Inter a semifinales de la Copa Italia

Inter, con el bahiense campeón del Mundo en Qatar 2022 Lautaro Martìnez como titular, le ganó hoy a 1 a 0 a Atalanta, donde atajó su compatriota Juan Musso, y avanzó a las semifinales de la Copa Italia de fútbol.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Giuseppe Meazza, la ciudad lombarda de Milán, y el tanto del "Neroazzurro" lo marcó el defensor italiano Matteo Darmian, en la parte final.

En un encuentro parejo y con llegadas a ambos arcos, Inter se quedó merecidamente con el pasaje a las semifinales.

Es que el local fue un poco más incisivo y aprovechó una muy buena maniobra colectiva, que finalizó con una asistencia del "Toro" Martínez y un posterior remate cruzado y rasante de Darmian al palo izquierdo de Musso, quien no pudo evitar la caída de su arco, a los 12 minutos de la parte final.

En Inter, escolta de Napoli en la Seria A y campeón defensor de la actual Copa Italia, el tucumano Joaquín Correa estuvo en el banco de suplentes e ingresó a los 39 del segundo tiempo por el bahiense Lautaro Martínez..

Los cuartos de final de la Copa Italia, proseguirán de la siguiente manera: mañana chocarán Fiorentina vs. Torino, y Roma vs. Cremonese; y el jueves, Juventus vs. Lazio.