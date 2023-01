Matías Díaz, un campeón de buena ley: "La clave fue la regularidad", admitió

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Objetivo cumplido y satisfacción total para el joven bahiense Matías Díaz (26), campeón anticipado del 200cc en el presente Campeonato Internacional de Speedway 2022/23, próximo a concluir en nuestra ciudad.

La consagración como nuevo monarca de la especialidad, a falta de dos fechas para el telón final, nos dice algo más que la notable contundencia mecánica y conductiva del crédito local durante las nueve fechas disputadas.

El grito eufórico de ¡campeón! quitó de sus espaldas una pequeña mochila del certamen veraniego pasado que, contrariamente a las expectativas previas, resultó un calvario producto de las roturas y los sinsabores competitivos.

“El Invernal pasado sirvió mucho para mejorar cosas que habían quedado mal del campeonato anterior, donde tuvimos muchas roturas y mala suerte. La idea fue trabajar desde ese momento para que en este verano no volvamos a pasar por eso. Los resultados se vieron reflejados en la pista y la mayoría de las veces pudimos sumar y terminar con la moto entera”, nos cuenta el nuevo campeón.

“Solo en la fecha pasada no pude redondear, porque no estuve a la altura conductivamente. Soy muy autocrítico y así siento que sucedió. Pero fui muy parejo todas las fechas y por eso se dieron las cosas terminan dándose así. Aunque también reconozco que todavía me falta como piloto, por lo veo en los videos y siento cada vez que me subo”, admite Díaz.

Tres victorias y nueve podios, vaya si ese registro estadístico justifica su condición de nuevo monarca de la categoría, la cual, amén de este marcado dominio de Mati, siempre ofrece un alto coeficiente cualitativo en materia de espectáculo.

Pero a la larga, el mejor de todos resultará aquel que llegue en la mayoría de las competencias y que se asegura constancia y regularidad puntera. Sin dudas, ese fue el principal mérito del campeón durante este recorrido todavía en curso.

“Ganamos buenas carreras, a los mejores pilotos, y siempre estuvimos ahí. La fortuna ayuda, obviamente, porque solas las cosas no se dan. Pero se trabajó fuerte en la moto, logramos una buena herramienta y, en la mayoría de las veces, acertamos con puesta a punto. La regularidad fue clave, en todas las fechas subí al podio y la moto no se paró”, puntualizó el campeón.

“Iremos a las dos últimas a correr de la misma forma que lo hicimos durante todo el campeonato. El objetivo fue siempre cumplir desde la primera carrera y así lo haremos hasta que termine. Trabajamos fuerte, haciendo todo nosotros acá en Bahía, con ayuda de Esteban Gariglio. Invertimos mucho en herramientas y elementos, cosa de no regalar nada. Fuimos aprendiendo y tomando confianza cada vez más, y eso fue un plus en este certamen”, contó Mati.

Sobre los planes a futuro, Díaz reconoce que persigue el sueño de todo joven que comienza con desde abajo en el Speedway, cumpliendo con cada asignatura y respetando la escalera previa al desembarco en la categoría reina. Aunque para ello no hay plazos ni apuro de ningún tipo…

“La idea es terminar este campeonato y ver qué hacer. Quisiera defender el “1”, más que nada para poder lucirlo y pelearlo. Y también me gustaría subirme al 500cc, algo que está dentro de los planes. Tal vez no de lleno en un principio, pero sí hacer unas carreras y sumar experiencia de a poco”, cerró.