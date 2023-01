Sebastián Polla será el DT de Sansinena en el Federal A

Sebastián Polla será el entrenador de Sansinena en la temporada 2023 del torneo Federal A.

El ex ayudante de campo de Carlos Mungo en Villa Mitre reemplazará a Darío Bonjour en el conjunto albirrojo de General Daniel Cerri.

Polla trabajó en las formativas y Primera de Bella Vista antes de llegar al tricolor como segundo de Mungo.

En las próximas horas se conocerá el resto del cuerpo técnico.

Se va armando

Villa Mitre sigue sumando refuerzos de cara a la próxima edición del Federal A.

El tricolor ya incoporó a los delanteros Gabriel Jara (ex Güemes de Santiago del Estero) y Nicolas Trecco (de último paso por Chaco For Ever), el arquero Luciano Molini (procedente de Cipolletti), el mediocampista central Alan Gabriel Olinick (Camioneros) y los defensores Leandro Hertel (San Telmo) y Cristian Gorgerino (Estudiantes de San Luis).

La pretemporada comenzaría el lunes 16.

El elenco villamitrense tendrá también por delante el choque de Copa Argentina ante Arsenal de Sarandí.

Tiene caras nuevas

Por su parte, Olimpo ya tiene ocho caras nuevas para la nueva edición.

Al aurinegro --además del entrenador Arnaldo "Cacho Sialle, quien tomará el lugar de Carlos Mayor-- arribaron:

Alejandro Toledo, delantero de último paso por San Martín (Formosa); Juan Pablo Lungarzo, arquero proveniente de Independiente (Chivilcoy); Santiago Gutiérrez, atacante ex Sportivo Las Parejas; Franco Flores, defensor de último paso por Deportivo Madryn; Joaquín Cepeda, mediocampista ex Huracán (Tres Arroyos); Iván Antunes, defensor proveniente de Central Norte (Salta); Elías Fugas, defensor que llega libre de Colón de Santa Fe y Aldo Araujo, delantero que viene de jugar en Sarmiento de Resistencia (Chaco).

Los trabajos de pretemporada comenzarán el lunes 9.

Cabe recordar que Olimpo se medirá ante Boca Juniors por la Copa Argentina, en fecha a confirmar.