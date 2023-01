Liga del Sur: San Francisco y Pacífico, los primeros adelantados

San Francisco y Pacífico de Bahía Blanca comenzarán hoy con los trabajos de pretemporada de cara a la edición 2023 de la Liga del Sur.

Los dos elencos del certamen Promocional pondrán primera esta tarde, mientras que la mayoría de los elencos liguistas empezarán la semana que viene.

Los Santos --con Martín Carrillo como DT-- arrancarán a las 16 en el estadio Gustavo Novoa, mientras que el verde bahiense --ahora con Fernando "Tato" Mandón como entrenador-- se reunirán a las 17.30 en el Adolfo Pirola.

San Francisco es uno de los conjuntos de la segunda división que más se reforzó.

Llegaron Elías Tombessi (arquero, ex Sporting); Pedro Ferranti (defensor, ex Rosario), Joaquín Sosa (defensor, ex Sansinena), Franco Pérez (mediocampista, ex Rosario), Nahuel Bardella (mediocampista, ex Libertad), Maximiliano Gandolfo (mediocampista, ex Libertad), Matías Soto Torres (mediocampista o atacante, ex ex Liniers); Lautaro Quijada (delantero, ex Huracán de Guatraché), Leandro Hekel (delantero, ex Jorge Newbery de Salliqueló) y Alejandro Vila (delantero, ex Independiente de Coronel Dorrego).

Por su parte, Pacífico incorporó a Jesús Chacón (arquero, ex Gutiérrez SC de Mendoza), Tobías Pavicic (golero, ex Rosario Puerto Belgrano), Lautaro Argento (lateral volante, ex Suteryh de Monte Hermoso), Alan Casaretto (mediocampista central, ex Sporting) y Ever Correa (delantero, de último paso por Independiente de Jacinto Aráuz).

Con el grupo también entrenarán varios chicos de las formativas y los mayores Mauricio Villalobos, Branco Muzzi y Jabel Aramburu.

En tanto, Rosario Puerto Belgrano iniciará los entrenamientos el lunes 30 de enero, en su escenario, a las 17.

El conjunto que conduce Marco González --continúa como DT-- se reforzó con Nicolas Stella (arquero, ex Deportivo Riestra), Nicolás Pedernera (lateral, ex Pacífico BB), Nicolás Orellana (defensor, ex San Francisco), Pedro Fernández (defensor, retornó tras su paso por Huracán), Ezequiel Nanco (mediocampista central, ex Villa Mitre), Gerónimo Nieto (delantero, ex Sansinena y Caza y Pesca de Médanos en la temporada 2022) y Mauro Gómez (delantero, ex Bartolomé Mitre de Posadas). Además, renovó el atacante Mariano Debliger.

Por otro lado, Sansinena --con Ricardo "Caito" Flores a la cabeza-- también iniciará los trabajos el lunes 30 en Cerri, a las 17.

"Recién cuando transcurran dos semanas de pretemporada vamos a saber con qué plantel contaremos", sostuvo el DT albirrojo, que perdió para este año a Joaquín Sosa (se fue a San Francisco) y a Gerónimo Nieto (Rosario PB).

Además, Hernán De Lima no seguirá como orientador de Pacífico de Cabildo, mientras la dirigencia definirá entre hoy y mañana a su sucesor. La idea es comenzar con las prácticas el lunes 30.

En Comercial, por su parte, están definiendo todos los detalles del sucesor de Horacio Azzolini (dirigirá Unión de Tornquist) y todos los cañones apuntan a Marcelo Katz, quien viene de trabajar como ayudante de campo de Darío Bonjour en el plantel de Sansinena en el Federal A.

Finalmente, Libertad aún no confirmó el reemplazante de Julio Román, al tiempo que varios de sus principales figuras se marcharon del club.

El milrrayita ya no tendrá al arquero Rodrigo Martínez --se retiró--, los defensores Martín Poncetta, Nicolás Díaz Bender (La Armonía) y Juan Enrique Gutiérrez (Bella Vista) y los mediocampistas Maximiliano Gandolfo (San Francisco), José Lincopan (Huracán), Nahuel Bardella (San Francisco) y Leonel Iriarte (podría jugar en Sansinena).