El "Kun" Agüero se lesionó en la Kings League: “Me rompí todo el aductor”

El exfutbolista argentino Sergio “Kun” Agüero se lesionó el aductor, mientras disputaba un partido en la Kings League, la liga de fútbol creada por el ex jugador español Gerard Piqué, que se transmite por Twitch.

El ex-Independiente había sido titular en su equipo, pero a los 11 minutos tuvo que abandonar el campo de juego por una dolencia, que le impedía caminar con normalidad.

“Me hice mierda. Me rompí todo el aductor. No sé qué mierda pasó. Me molestó un poquito ahí, la puta madre. A recuperarme y ahora hacer el tratamiento en el aductor. Yo creo que en un mes voy a estar bien”, dijo luego en una transmisión de Twitch.

Posteriormente, se refirió a que tenía un compromiso el próximo sábado en en Ecuador, donde iba a disputar la Noche Amarilla, el evento organizado todos los años por Barcelona de ese país para presentar su plantel.

En esta ocasión, el Kun era el invitado de honor para el encuentro previsto para el 28 de enero. Por su lesión, confirmó que no podrá jugar.

“El sábado iba a jugar un partido en Ecuador. Qué mala suerte que no voy a poder jugar. Si estoy lesionado, voy a estar ahí seguramente apoyando al equipo”, aseguró. (NA)