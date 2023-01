Los seguidores de Pancho, El Perrito Malvado, lo ayudaron a salir de la depresión

Rosendo Morante nunca se imaginó que llamaría amiga a una persona que vive en Estados Unidos o Canadá, pero la viralización de los posteos que hizo de su perro Pancho al que apodaron rápidamente El perrito malvado, lo llevó a estar en contacto con gente de todas las latitudes.

El robo de sus cuentas de las redes sociales lo hizo caer en una depresión y en tomar decisiones de las cuales hoy se arrepiente. Pero nunca es tarde para rectificar el rumbo y eso hizo Rosendo, con la ayuda de muchas personas que desde miles de kilómetros de distancia lo alentaban a seguir y a reinventarse.

Ahora tiene un canal de YouTube en el que sube las historias de su popular mascota y ya tiene cientos de miles de suscriptores.

Entre otras cosas dijo que “por suerte estamos en YouTube y hace poco volvimos a TikTok, donde teníamos muchos seguidores”.

“Me llaman a cualquier hora, me cantan, me muestran fotos de sus mascotas, recibo llamados de México, de Colombia, de Chile, de Estados Unidos. También tengo un grupo de WhatsApp; aprovecho para saludar a Alfo, a Mónica, que son mis amigas”.

Pancho tuvo moquillo cuando era chico y quedó con un ligero temblor, pero a pesar de lo que muestra en sus videos, es un perro muy cariñoso y conocido en todo el barrio.

“Tiene sus días, es un macho alfa y es dominante, si lo molestan reacciona. Está suelto y los vecinos lo quieren mucho. Una vez se había perdido y por suerte lo tenía un vecino”.

La depresión no fue fácil para Rosendo pero Silvia, una amiga de Estados Unidos, lo fue guiando para que saliera de ese lugar oscuro.

“Tomé malas decisiones en ese período, pero a través de la oración pude salvarme. Me llamaban, me hablaban de la Biblia y del perdón, me normalizaron la cabeza. Ahora volvimos con todo en YouTube y estamos por la placa de Plata en esa red”, dijo.

Los fans de Panchito hasta lo han invitado a conocer el mundo, algo que por el momento no puede hacer. También colaboran con el alimento de la mascota y se ofrecen para ayudar en lo que sea.

Así son los amantes de los perros, capaces de mandar un teléfono de regalo desde Canadá o emitir una invitación directa a Mexico, solo para conocer a Panchito, la estrella de TikTok. (Agencia Suárez)