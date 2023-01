Covatti cumplió: "La carrera más difícil fue llegar al país a tiempo", sostuvo

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

La vuelta del hijo pródigo. Cada contacto del pringlense Nicolás Covatti con el suelo del Antonio Miranda del Club Crisol despertó suspiros, nostalgia, alegría y adrenalina en los muchos fanáticos presentes el pasado domingo.

Nico, como todos esperábamos, fue una de las figuras de la séptima fecha del Campeonato Internacional de Speedway 2022/23, siendo candidato al triunfo y alcanzando el podio al término de la velada dominada por el polaco Patryk Wojdylo.

Aunque, según le contó a La Nueva, la verdadera carrera del piloto nacionalizado italiano y radicado en suelo Europeo la llevó a cabo horas previas a poner un pie en suelo argentino; más precisamente en los aeropuertos.

“Para mí el podio era estar en pista. La carrera más dura fue llegar al país, porque resultó muy complicado lidiar con todas las cuestiones de un viaje tan largo. Hacerlo en apenas un día fue una locura, especialmente coordinar los vuelos en poco tiempo y que no surja ningún contratiempo. Hasta el mediodía no sabía si llegaba a Bahía a tiempo”, contó Nico.

“Eso me generó un impresionante estrés mental. Diría que fue peor que el año pasado, porque los tiempos fueron mucho más cortos y la sincronización de los vuelos estaba muy justa. Pero se llegó y pude cumplir con lo que quería, reencontrarme con la gente y poder correr”, aclaró.

Sin el ritmo competitivo deseado (apenas completó un puñado de carreras tras la dura lesión de mediados de 2022) y con el cansancio a cuestas de una travesía aérea tan brava, Covatti se presentó en la séptima cita “a ver qué pasaba”, según sus propios dichos.

Pero Nico combatió esas limitaciones con su ya conocida jerarquía y notable entrega, con una curva competitiva ascendente que coronó su labor con un más que meritorio 3º puesto; resultado para nada despreciable considerando el nivel de sus adversarios.

“El nivel del campeonato es terrible. Era consciente de eso y por eso me limité simplemente a disfrutar. No me preocupé en ningún momento por querer ganar, solo tratar de ser competitivo y dar todo de mi parte por el público, sabiendo que no estaba a pleno. Hay que trabajar carrera a carrera para intentar volver a mi ritmo”, sostuvo el pringlense.

“Este certamen no se puede comparar para nada con el pasado. Los extranjeros son muy buenos, pero los argentinos mismos están fuertes y han mejorado mucho en las últimas carreras. Cada serie tiene un ganador distinto y eso se ve en cómo está el campeonato”, argumentó.

Su mente dictaba una cosa, pero su espíritu otra. Elevada la cuerda elástica en la final, Covatti no escatimó manillar y salió a correr al polaco Wojdylo, logrando aparear su marcha e ilusionando con que podía dar el golpe al término de la jornada.

Pero la falta de ritmo, especialmente físico, hizo meya en su performance y, finalmente, terminó relegado en el clasificador, aunque dejando una muy buena imagen tras abrirle todo y por afuera, algo que, hasta entonces, pocos habían conseguido con éxito en la jornada.

“Salió una buena carrera. Tranquilamente podría haberla ganado, se me escapó por poco. Pero el cansancio fue más y no pude seguir traccionando como lo venía haciendo, por lo que me tuve que cerrar para cuidar la posición. Pero bueno, lo importante era dar lindo espectáculo y creo que así fue”, contó Nico.

“Estaba complicado para salir de la cuerda, pero para la final hice un par de cambios que le caían bien a la moto para transitar por afuera. De hecho estaba muy rápida. El tema es que yo no estaba físicamente en condiciones para aguantar las cuatro vueltas. Pero hubo momentos que estuve a la par del polaco”, detalló.

Para quienes se quedaron con las ganas de ver nuevamente en acción a Nico en suelo argentino, mañana tendrán la posibilidad de hacerlo nada menos que en el desafío Argentina vs Resto del Mundo, que enfrentará a los mejores del parque nacional contra los extranjeros.

Una competencia nunca antes disputada en nuestro país, pero conocida mundialmente en el deporte de las dos ruedas. La misma, de no mediar inconvenientes con el clima, se disputará a partir de las 21.

“Mi preocupación era cumplir, estar en pista y reencontrarme con la gente. Ahora con un poco de descanso encararé con todo para la carrera del miércoles y también la fecha del domingo, que allí intentaré dar pelea realmente”, expresó Nico sobre sus próximas carreras.

“El desafío por equipos es una carrera que generalmente resulta muy atractiva. Hay ver cómo funciona acá, ya que nunca se realizó algo así. Va a ser muy interesante para el Speedway argentino y ojalá se pueda dejar sentado para volver a implementarlo en el futuro”, cerró el pringlense.